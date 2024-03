Video | Lina Tejeiro y ‘Carmelo’ la rompen en redes por parodia del ingreso de Alejandro Estrada a ‘La casa de los famosos’

Cumplido un mes desde que se estrenó el reality show del Canal RCN La casa de los famosos, el pasado 11 de febrero, miles de colombianos fueron testigos del momento más esperado y anhelado del programa, la entrada del actor Alejandro Estrada a la casa, lo cual ocurrió en el episodio número 29.

Desde hace años se conoce que el actor se encuentra unido en matrimonio con la actriz Nataly Umaña, quien es participante del reality, y dentro del mismo permitió la entrada del actor, modelo y cantante panameño Miguel Melfi, tanto en su vida como en su relación.

Nataly Umaña y Miguel Melfi, participantes de La casa de los famosos Colombia | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Esta pareja lleva casada 12 años (aún porque no se han divorciado legalmente) y llegaría a su fin debido a las actitudes de la actriz. Por esta razón, Alejandro decidió entrar a la casa a hacerle frente a su esposa y terminar su matrimonio para que ella siga con su vida tal como lo está haciendo.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, aseguró el actor.

Y añadió mientras le devolvía el anillo de matrimonio: “No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”.

Entrada de Alejandro Estrada en La casa de los famosos generó variedad de reacciones

Son muchas las personas que han reaccionado ante el actuar del actor y si bien muchas de ellas son seguidores e internautas que ven el programa en la emisión de cada noche o a través de VIX, donde se presenta las 24 horas del día los siete días de la semana, también algunas celebridades como Luisa Fernanda W, Aída Victoria Merlano, Natalia París, Lina Tejeiro, Cristina Hurtado y más, han ventilado lo que piensan ante la traición de Umaña.

Nataly Umaña en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Este programa es conducido por la presentadora Cristina Hurtado y la actriz Carla Giraldo, teniendo la presencia de Carmelo Rendón, personaje de la novela biográfica ‘Rigo’ como host digital de la casa. Además, después de cada capítulo se presenta Aftershow, en el cual la actriz Lina Tejeiro y Roberto Velásquez hablan de lo sucedido en cada episodio.

Estas personalidades que se encuentran a cargo del programa, decidieron recrear esta icónica escena que dio de qué hablar en todo el país. En dicho clip se puede ver cómo Carmelo interpreta a Alejandro, Carla Giraldo al panameño Melfi, Cristina Hurtado a Diana Ángel, y Lina Tejeiro a Nataly Umaña.

Vale la pena aclarar que esta parodia incluye momentos más picantes y sátiras hacia otros compañeros como Mafe Walker y Diana Ángel, algo que le hubiera gustado ver a la audiencia en la realidad.

En el momento en el que Alejandro (Carmelo) entra, se puede ver como pasa por el lado de Melfi (Carla) y hace la mirada despectiva hacia él, para luego encontrarse en el camino con Diana (Cristina) y darle un beso.

En el momento en el que llega a Nataly (Lina), trata de acercarse a ella, pues se encontraba ubicada en un lugar donde no se le podía acercar mucho y en el momento que lo logra le dice las siguientes palabras:

“Así la quiero, de frente. Gracias por contarle a todo Colombia que yo no era lo suficiente para usted. Aquí tiene el anillo, se lo devuelvo. Claro, como ahorita está con ese, ¿se acuerda todas las veces que me decía te amo, me amas? ¿Dónde quedó eso?, ¿en qué galaxia? Adiós”, dijo Carmelo interpretando a Estrada.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada | Foto: TikTok @canalrcn

En realidad, cuando Alejandro iba de salida pasó por el lado de Diana Ángel y solamente tomó algo de comida, pero en la parodia Carmelo le dice: “Me acabo de divorciar y quedé soltero, si Culotauro pudo por qué yo no?”.