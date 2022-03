Video | Mujer le robó un beso a Jessi Uribe en pleno concierto en Costa Rica

En medio de un concierto en Costa Rica, al cantante colombiano Jessi Uribe una fanática le robó un beso en plena tarima, en momentos en que el artista le acercó su rostro.

Sorprendido, Uribe se rió mientras miraba con asombro al público en la parte baja. Posteriormente, le manifestó a la seguidora: “Primera vez en mi vida que me roban un beso…”.

Después de unas horas, el intérprete de ‘Dulce pecado’ publicó en su cuenta en Instagram lo ocurrido con su fanática, con un mensaje que dice: “Gritaron apriéteselo, me descuidé y miren”.

Los comentarios de sus seguidores en Instagram no se hicieron esperar. Hay quienes opinaron que lo hecho por la mujer no estuvo bien, mientras otras personas celebraron lo que hizo la fanática.

“Aquí es donde yo me pregunto, ¿Si fuera un hombre el fan y una mujer la cantante sería abuso y demás? Además, ya se estaría armando el revuelo por eso!!! (...) Irrespetuosa (...) Quien fuera esa Sra por Dios (...) Yo también aprovecharía cualquier oportunidad (...) Las oportunidades son para aprovecharlas dijo la señora (...) No me agrada la señora para nada”, comentaron algunos seguidores del artista en su cuenta en Instagram.

Vale mencionar que Jessi Uribe sostiene una relación sentimental con la también cantante de música popular Paola Jara, con quien ya está comprometido.

Jessi Uribe recibe malas noticias

Jessi Uribe, quien actualmente es uno de los artistas más reconocidos del país, demandó ante la Superintendencia de Industria y Comerció (SIC) a la cadena de restaurantes Repítela Licor and Food.

De acuerdo con el bumangués, el establecimiento estaba haciendo uso del título de una de sus canciones más famosas. Además, enfatizó en que los consumidores asocian esa expresión con su nombre.

“Los consumidores podrían confundirse y creer que el restaurante de nombre Repítela es de Jessi Uribe, puesto que es su frase más icónica”, manifestó el cantante de música popular en el documento que le presentó a la SIC.

La cadena de restaurantes, por su parte, manifestó que la canción no tenía ningún tipo de registro previo y “derecho adquirido” en la Superintendencia, por lo cual tomaron la decisión de utilizar la famosa frase para identificarse con servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales.

Pese a que recibió sus respectivos alegatos, la entidad confirmó esta semana que rechazó la demanda del cantante de música popular. Sin embargo, indicó que también negó la solicitud del establecimiento, debido a que Carlos Arturo Franco inscribió una obra con dicha expresión en 2015.

“Se niega el registro de la marca ante la existencia de los derechos de autor de Carlos Franco. No obstante, tampoco se valoraron los esgrimidos por el cantante Jessi Uribe”, precisó la Superintendencia de Industria y Comerció (SIC) en días pasados.