Video | Silvestre Dangond, desconsolado, rompió en llanto por dura pérdida: “Se me fue”

Esta semana se conoció el lamentable deceso de Nicolás ‘Niko’ Arredondo Daza, uno de los empresarios más famosos de la música vallenata en Colombia. Asimismo, era reconocido por su gran amistad con Silvestre Dangond.

Pese a que aparentemente se encontraba bien de salud, los allegados al dirigente musical indicaron que el pasado jueves sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo cual fue trasladado de emergencia a la clínica Santa María del Caribe de Valledupar, donde falleció.

Niko Arredondo falleció esta semana debido a un infarto. - Foto: @niko_arredondo

“Lo de ‘Niko’ Arredondo entristece mi alma profundamente. El hombre de la sonrisa alegre. El que me decía ‘Los Bloom’. El emprendedor, el triunfador. Hermano, DIOS te tenga en su reino. La vida es un ratico”, expresó en ‘El Heraldo’ Carlos Bloom, actual mánager de Silvestre.

El cantante, de igual manera, asistió este viernes a las honras fúnebres de Arredondo en la capital del César para darle su último adiós. Asimismo, le dedicó unas emotivas palabras en medio de la misa, la cual se llevó a cabo en la catedral Ecce Homo.

Sin embargo, el intérprete de Loco paranoico no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto ante la atenta mirada de todos los asistentes, pues recordó todos los grandes momentos que vivió junto a su gran amigo.

“Podría hablarles de mi hermano todo el día. No me cansaría jamás. Podría quedarme aquí horas y horas y horas, porque son tantas historias. Son tantas vivencias que compartimos juntos que el tiempo no alcanzaría”, indicó Dangond, visiblemente afectado.

Silvestre Dangond y Niko Arredondo tenían una muy buena amistad. - Foto: @niko_arredondo

Silvestre Dangond no ocultó su tristeza por el deceso del empresario. - Foto: Redes sociales

Luego, añadió: “Me dijo, perrillo ¿cuándo vuelves?, a lo que respondí: ‘Al homenaje de los premios’. Pero me hiciste volver de una forma que no hubiese querido regresar. Hoy estoy rodeado de muchos amigos y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos, pero como Nicolás, ninguno. Se nos fue, adiós locario. El silvestrismo te extrañará.

Diego Raúl Arredondo, hermano del reconocido empresario musical, aseguró que detrás de la muerte de su familiar hubo una negligencia médica por parte de la clínica Santa María y la Clínica del Cesar, donde fue atendido Nicolás luego de sentir un fuerte dolor en el pecho.

“Le hicieron un electrocardiograma y el médico que leyó ese examen lo dejó ir. No sé en qué estaba pensando porque al ver que estaba mal en el dictamen que había arrojado la máquina debió atenderlo y meterlo en UCI. Como no tenía convenio entonces le dijeron que tenía que ser atendido en la Santa María”, precisó el hombre.

Silvestre Dangond estuvo en el funeral de Niko Arredondo. - Foto: El Pilón

Silvestre Dangond lloró en el funeral de su gran amigo. - Foto: Instagram: Blog Vallenato

Silvestre Dangond le dio el último adiós con algunas anécdotas con Niko Arredondo en Valledupar pic.twitter.com/SwxQ7G2F69 — Luchovoltio (@luchovoltios) February 3, 2023

Cabe recordar que el pasado 6 de enero también se confirmó el deceso de Víctor ‘Rey’ Reyes, quien era uno de los acordeoneros y productores más reconocidos del vallenato en el país. El artista duró varios días hospitalizado en un centro médico de Piedecuesta (Santander).

Mediante su cuenta personal de Instagram, Silvestre Dangond no dejó pasar por alto esta triste noticia y le dedicó unas sentidas palabras al reconocido artista. Además, compartió los mejores momentos que vivió junto a este.

“¡Víctor Reyes y nuestra historia! La primera foto, en Bogotá (2006), fue la primera vez que tocamos, la segunda fue en mi casa en Valledupar (2016), donde nació la idea de entre grandes. La fiesta era de blanco, pero él llegó con el estilo que lo caracterizaba, y la tercera ya fue en Bogotá viviendo el regreso de él a los escenarios”, expresó en la publicación.

Igualmente, manifestó: “Mi admiración por él fue desde siempre porque tenía un estilo único e inimitable, su pisada se distinguía desde lejos y su éxito ‘Acompáñame’ de Miguel Morales hicieron que se ganara el respeto de todos lo que sentimos en el alma la música vallenata. Hoy te tocó partir”.

Silvestre Dangond y Víctor Reyes compartieron juntos varios escenarios. - Foto: Instagram: Silvestre Dangond

Silvestre y Víctor fueron amigos por varias décadas. - Foto: Foto: Instagram @silvestredangond

Víctor 'Rey' Reyes tocó con grandes cantantes. - Foto: Instagram: Víctor 'Rey' Reyes

El cantante le agradeció finalmente al fallecido músico todo lo que hizo por él durante su carrera profesional. Asimismo, le mandó un emotivo mensaje a todos sus familiares en este duro momento.

“No quiero dejar de agradecer por todo lo que nos regalaste, me siento afortunado de haber vivido experiencias a tu lado, querido amigo. Sé que luchaste hasta donde pudiste, pero así es la vida. Viaja tranquilo y en paz. Abrazo fuerte a toda su familia. ¡Ve con Dios!”, concluyó Dangond.