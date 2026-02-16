Video viral: Luis Díaz y su familia bailaron al ritmo de ‘Chévere’

Luis Díaz, el reconocido futbolista colombiano del Bayern Múnich, mostró en los últimos días su faceta más descomplicada y divertida en un video que se volvió viral en redes sociales.

En el clip, Díaz aparece junto a su esposa, Geraldine Ponce, y sus dos pequeñas hijas, realizando la coreografía de la canción Chévere, de Aria Vega y Ryan Castro.

El video, publicado inicialmente por su esposa y luego compartido por el futbolista, muestra a Díaz bailando en medio de un momento de diversión al ritmo de la pegajosa canción, que se ha popularizado en el Caribe colombiano y ha sonado con fuerza durante el Carnaval de Barranquilla.

Cabe señalar que Aria Vega tiene otro tema, Ay mamá, en el que menciona a Luis Díaz: “Pero como mi tiburón ninguno, cuando la nota patea, como Lucho Díaz en el Junior, pienso en mi boy”, dice una parte de la canción.

🇩🇪 Luis Díaz y su familia se sumaron al trend de moda y desde Alemania dicen CHÉVERE al son de Aria Vega y Ryan Castro pic.twitter.com/jIAWoWwlVe — Cuid Sports (@cuidsports) February 15, 2026

Prensa alemana enaltece a Luis Díaz por su nuevo hito con Bayern Múnich: no se guardan nada

Lluvia de elogios del director deportivo del Bayern tras el triplete de Luis Díaz

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, anda encantado con Luis Díaz en el equipo. Cada que puede lo llena de elogios, mucho más cuando es la máxima figura del ataque bávaro y uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad.

Por la fecha 21 de la Bundesliga, Luis Díaz volvió a la titularidad del Bayern Múnich en el partido contra el Hoffenheim y quedó más que claro que es el socio vital para Harry Kane en la zona ofensiva. Otra vez hubo show, en un recital de goles en el Allianz Arena más que necesario para levantar cabeza en el fútbol alemán.

Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido. Foto: Getty Images

Bayern Múnich enfrentaba una fecha crucial para sus objetivos, pues llevaba dos partidos sin ganar en la Bundesliga. Primero cedió una inesperada derrota ante el Augsburgo en el Allianz Arena y luego empató con el Hamburgo de visitante. Este panorama estaba creando un aire de crisis en el gigante alemán y necesitaba no solamente la victoria, sino la goleada para volver a la confianza en la prensa y en sus fanáticos.

La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

El director deportivo aumenta la lluvia de elogios al ver lo que hizo Luis Díaz ante Hoffenheim en esa victoria urgente, donde Lucho marcó un triplete y provocó dos penaltis que ejecutó Harry Kane, para el 5-1 definitivo en el Allianz Arena y ratificar el dominio absoluto en la Bundesliga. El gigante bávaro no cede terreno y se perfila, en este remate de temporada, hacia el título máximo del fútbol alemán.

En declaraciones a la web oficial del Bayern Múnich, el director deportivo del club destacó la ventaja que tiene el equipo en la cima de la tabla y resaltó que Luis Díaz marcó la diferencia, siendo un jugador clave. Confesó que el guajiro siempre juega con “pasión y ganas”.