Vuelve y juega | Balenciaga ahora trae bolsas de papitas como bolsos de lujo

Nadie sabe qué diría Cristóbal Balenciaga viendo los últimos diseños y conjuntos de la que alguna vez fue su casa de modas, pero lo único que sí se puede asegurar es que la marca de lujo siempre va un paso adelante en cuanto a histrionismo y vanguardia se refiere, tal como se vio en su último desfile.

Fue la colección Primavera Verano 2023 la que se deslizó en un lago de lodo con diferentes conjuntos de pantalones, chaquetas, vestidos y monos con textiles impermeables, plásticos, dénim, telas plisadas, cueros, mallas y transparencias, muy acordes con el verano industrial sombrío y apocalíptico de la marca.

Sin embargo, y como es costumbre, los objetos de deseo de la marca son sus accesorios y en este desfile hubo muchos que simplemente, por lo absurdos y bien confeccionados, resaltaron como protagonistas del evento.

Las bolsas de basura no faltaron, esta vez más redondas y en blanco y negro, que hicieron sus veces de bolsos. Por otro lado, hubo también bolsos de piel que además de llevar su anatomía normal, tenían pegada una manga (guante) externa que los sostenía, haciendo la ilusión de ir caminando de forma autónoma paralelos al modelo.

Pero los que sí fueron la sensación y novedad son las bolsas de papitas en forma de bolso de mano que desfilaron en la pasarela. Tal como si fuera un paquete de frituras, tenían su textura arrugada en la horma de agarre y por dentro el tradicional color plateado, además de la ilustración tradicional de las papitas cotidianas Lay en color amarillo y verde, en caso de semejar las de sabor natural o limón, respectivamente. Lo único inusual fue la cremallera en la parte delantera para hacer las veces de accesorio.

A estas bolsas de basura y papitas fritas los acompañaron unos peluches trajinados y sucios vestidos al estilo punk, que también hacían las veces de bolsos, con cuerdas que salían de sus orejas para poder ser llevados por cada modelo.

Este tipo de muestras se veían venir de parte del actual director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia, quien ya había anunciado que no se iba a desgastar ni un minuto más explicando sus extravagancias. “He decidido no explicar más mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental; la mejor moda no debería necesitar una historia que venderle a alguien. O te gusta o no te gusta”, declaró por escrito a los asistentes del desfile.

De hecho, al mismo Gvasalia ya se le había visto con el polémico bolso de papitas en una de sus apariciones preliminares al desfile, pero el diseño se hizo oficial al momento de presentar la colección.

Los accesorios escandalosos de Balenciaga

Todo empezó con la bolsa de basura que mencionamos anteriormente. Fue en el pasado desfile de Balenciaga Otoño-Invierno 2022. En dicha pasarela, encapsulada en una burbuja de cristal con una tormenta de nieve en su interior, desfilaron estos polémicos diseños que costaban alrededor de 1.790 dólares (aproximadamente 8 millones de pesos colombianos hoy).

En su momento, Gvasalia argumento que “no podía dejar pasar la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo, porque ¿a quién no le gusta un escándalo de moda?”.

Previo a las bolsas de basura, Balenciaga ya estaba en el ojo del huracán por una colección de calzado que se conformaba por tenis rotos y desgastados, con una apariencia de zapatos recogidos del basurero, denominados Paris Sneakers, que venían en dos versiones, estilo Converse o suecos.

Y para añadir la cereza del helado, Balenciaga también fue uno de los artífices de los Crocs con tacón, que valen alrededor de 500 euros y una de las cantantes que ya hizo gala de ellos fue Evaluna Montaner.