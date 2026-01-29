Gente

Walter Mercado: estos son los números de la suerte con los que podría ganar la lotería el 30 de enero

Estas son las cifras con las que muchos se acercarían a llevarse el premio gordo de la lotería.

29 de enero de 2026, 10:34 p. m.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. Foto: Getty Images

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual, pues por medio de sus escritos dejó información para las personas que confiaron en su poder.

Para el viernes 30 de enero, su sobrina Betty B. Mercado se encargó de publicar el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Estos últimos tendrían el poder de volverlo millonario en los juegos de azar.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía lunar favorece el descanso y la reflexión, priorizando lo personal por encima de lo urgente. Escuchar las propias necesidades será fundamental.

Números de la suerte: 3, 24 y 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La seguridad personal se proyectará con fuerza, permitiendo expresar deseos con firmeza y sensibilidad.

Números de la suerte: 12, 8 y 50.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna en Cáncer favorece los acuerdos familiares o laborales y ayuda a establecer límites claros desde la calma. Este día invita a recordar que la estabilidad emocional también es una prioridad.

Números de suerte: 11, 47, 6.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las decisiones tomadas desde la intuición traerán paz y serenidad, no solo a nivel personal, sino también al entorno cercano.

Números de la suerte: 31, 10 y 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es un momento ideal para la meditación, la oración o simplemente para dejar que otros asuman responsabilidades.

Números de la suerte: 15, 40 y 32.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Un gesto o una conversación sincera recordará que no todo debe hacerse en soledad. Delegar será un acto de sabiduría.

Números de la suerte: 18, 39 y 3.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna en Cáncer recuerda que el verdadero éxito también se mide en bienestar interior. Relajarse y desconectarse será esencial.

Números de la suerte: 41, 14 y 20.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El día es propicio para la introspección, rituales o prácticas espirituales. Al ser un signo de agua, absorberá con facilidad la energía del entorno.

Números de la suerte: 13, 7 y 22.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La Luna en Cáncer impulsa a profundizar en los sentimientos y a fortalecer vínculos a través del perdón y la vulnerabilidad.

Números de la suerte: 10, 1 y 48.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía lunar pide empatía, paciencia y apertura emocional para resolver tensiones y fortalecer lazos importantes.

Números de suerte: 19, 9, 2.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encontrará equilibrio al cuidar su cuerpo y su rutina. Ordenar y limpiar espacios traerá calma y seguridad emocional. El autocuidado será clave en esta jornada.

Números de la suerte: 36, 26 y 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sentirá un fuerte impulso creativo y espiritual. La inspiración estará a flor de piel, favoreciendo actividades artísticas y emocionales que permitan expresar su esencia.

Números de la suerte: 19, 28 y 8.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

