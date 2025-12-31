Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Tras más de seis años de su partida, el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado sigue siendo uno de los referentes para los amantes de las energías del universo, pues a lo largo de su trayectoria compartió un amplio conocimiento en cuanto a la espiritualidad, el amor propio, la búsqueda de la suerte y las buenas oportunidades.

Fiel a su mensaje de luz, el astrológo siempre defendió que los rituales no son actos mágicos aislados, sino herramientas simbólicas para alinear la mente, el corazón y la energía personal.

Ritual para atraer el amor auténtico

Elementos:

1 vela rosa (amor propio y apertura)

1 cuarzo rosa (magnetismo emocional)

Pétalos de rosa o jazmín

Papel y lápiz

Aceite esencial de rosas

Música suave (opcional)

Pasos para realizar el ritual del amor:

Preparación del espacio: disponga un altar o un lugar tranquilo destinado al ritual. Purifique el ambiente utilizando incienso con la intención de armonizar la energía del espacio. Disposición de los elementos: ubique la vela rosa en el centro del altar. Alrededor, coloque los pétalos de flores y el cuarzo rosa, creando un círculo simbólico de amor. Formulación de la intención: en una hoja de papel, escriba de manera clara y consciente aquello que desea atraer. Activación del mensaje: aplique unas gotas de aceite esencial sobre el papel. Luego, dóblelo cuidadosamente y colóquelo debajo del cuarzo rosa. Encendido de la vela: prenda la vela rosa con calma y enfoque. Mientras lo hace, repita tres veces la afirmación: “Que el amor llegue a mí con dulzura, verdad y reciprocidad. Que mi corazón se abra sin miedo”. Meditación y visualización: tómese unos minutos para meditar. Visualice una luz rosada que lo envuelve por completo y perciba cómo su energía se vuelve más clara, receptiva y armoniosa. Cierre del ritual: agradezca de manera consciente por la intención sembrada. El papel puede conservarse en el altar como recordatorio o quemarse durante una luna llena para sellar el deseo.

Ritual para atraer dinero y prosperidad

Elementos:

1 vela verde (abundancia y crecimiento)

1 billete o moneda (símbolo de flujo económico)

Canela en polvo (activador de riqueza)

Hoja de laurel (protección y éxito)

Cuarzo, citrina o pirita

Papel y lápiz

Pasos para realizar el ritual del dinero y la prosperidad: