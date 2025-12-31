Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Tras más de seis años de su partida, el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado sigue siendo uno de los referentes para los amantes de las energías del universo, pues a lo largo de su trayectoria compartió un amplio conocimiento en cuanto a la espiritualidad, el amor propio, la búsqueda de la suerte y las buenas oportunidades.
Fiel a su mensaje de luz, el astrológo siempre defendió que los rituales no son actos mágicos aislados, sino herramientas simbólicas para alinear la mente, el corazón y la energía personal.
Ritual para atraer el amor auténtico
Elementos:
- 1 vela rosa (amor propio y apertura)
- 1 cuarzo rosa (magnetismo emocional)
- Pétalos de rosa o jazmín
- Papel y lápiz
- Aceite esencial de rosas
- Música suave (opcional)
Pasos para realizar el ritual del amor:
- Preparación del espacio: disponga un altar o un lugar tranquilo destinado al ritual. Purifique el ambiente utilizando incienso con la intención de armonizar la energía del espacio.
- Disposición de los elementos: ubique la vela rosa en el centro del altar. Alrededor, coloque los pétalos de flores y el cuarzo rosa, creando un círculo simbólico de amor.
- Formulación de la intención: en una hoja de papel, escriba de manera clara y consciente aquello que desea atraer.
- Activación del mensaje: aplique unas gotas de aceite esencial sobre el papel. Luego, dóblelo cuidadosamente y colóquelo debajo del cuarzo rosa.
- Encendido de la vela: prenda la vela rosa con calma y enfoque. Mientras lo hace, repita tres veces la afirmación: “Que el amor llegue a mí con dulzura, verdad y reciprocidad. Que mi corazón se abra sin miedo”.
- Meditación y visualización: tómese unos minutos para meditar. Visualice una luz rosada que lo envuelve por completo y perciba cómo su energía se vuelve más clara, receptiva y armoniosa.
- Cierre del ritual: agradezca de manera consciente por la intención sembrada. El papel puede conservarse en el altar como recordatorio o quemarse durante una luna llena para sellar el deseo.
Ritual para atraer dinero y prosperidad
Elementos:
- 1 vela verde (abundancia y crecimiento)
- 1 billete o moneda (símbolo de flujo económico)
- Canela en polvo (activador de riqueza)
- Hoja de laurel (protección y éxito)
- Cuarzo, citrina o pirita
- Papel y lápiz
Pasos para realizar el ritual del dinero y la prosperidad:
- Preparación del espacio: organice un altar o un lugar destinado al ritual. Limpie y armonice el ambiente utilizando incienso de sándalo con la intención de abrir el camino a la abundancia.
- Ubicación de los elementos: coloque la vela verde en el centro del altar. A su alrededor disponga la canela, la hoja de laurel y la piedra elegida, creando un espacio simbólico de crecimiento y protección.
- Declaración de la intención: en una hoja de papel, escriba de forma clara y consciente la frase: “El dinero fluye hacia mí con facilidad, propósito y bendición”.
- Activación de la prosperidad: sitúe un billete o una moneda sobre el papel. Espolvoree un poco de canela y añada la hoja de laurel, representando la activación de la energía económica y la protección del flujo financiero.
- Encendido de la vela: prenda la vela verde con calma y enfoque. Mientras lo hace, repita tres veces la afirmación: “Que la abundancia me encuentre, me sostenga y me multiplique. Así sea”.
- Visualización energética: dedique unos minutos a la meditación. Imagine una luz dorada que ingresa por la coronilla y desciende hasta las manos, activando y fortaleciendo su campo de prosperidad.
- Cierre del ritual: agradezca por la intención sembrada y guarde el papel, el laurel y el billete en su cartera o en el altar. Lleve consigo la piedra como amuleto de abundancia.