Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Estos son rituales que puede hacer antes de que termine el año psi desea tener cerca el amor y el dinero.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de enero de 2026, 12:04 a. m.
Rituales de Año Nuevo.
Rituales de Año Nuevo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Tras más de seis años de su partida, el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado sigue siendo uno de los referentes para los amantes de las energías del universo, pues a lo largo de su trayectoria compartió un amplio conocimiento en cuanto a la espiritualidad, el amor propio, la búsqueda de la suerte y las buenas oportunidades.

Fiel a su mensaje de luz, el astrológo siempre defendió que los rituales no son actos mágicos aislados, sino herramientas simbólicas para alinear la mente, el corazón y la energía personal.

Walter Mercado
Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. Foto: Getty

Ritual para atraer el amor auténtico

Elementos:

  • 1 vela rosa (amor propio y apertura)
  • 1 cuarzo rosa (magnetismo emocional)
  • Pétalos de rosa o jazmín
  • Papel y lápiz
  • Aceite esencial de rosas
  • Música suave (opcional)
Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Pasos para realizar el ritual del amor:

Año Nuevo 2026: estos son los colores que debe usar según su signo del horóscopo chino para atraer dinero y salud

J Balvin y Residente aparecieron juntos y generaron polémica con declaraciones públicas

Descubra las mejores películas de Netflix para ver en familia este 1 de enero: acción, humor y grandes mensajes

Viuda de Miguel Uribe Turbay publicó doloroso mensaje de fin de año: “No quiero dejarte ir”

Luis Díaz debutó como solista: este es su primer video musical cantando champeta

Año Nuevo: cábalas y rituales para atraer salud, abundancia y amor en el 2026

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 30 de diciembre

  1. Preparación del espacio: disponga un altar o un lugar tranquilo destinado al ritual. Purifique el ambiente utilizando incienso con la intención de armonizar la energía del espacio.
  2. Disposición de los elementos: ubique la vela rosa en el centro del altar. Alrededor, coloque los pétalos de flores y el cuarzo rosa, creando un círculo simbólico de amor.
  3. Formulación de la intención: en una hoja de papel, escriba de manera clara y consciente aquello que desea atraer.
  4. Activación del mensaje: aplique unas gotas de aceite esencial sobre el papel. Luego, dóblelo cuidadosamente y colóquelo debajo del cuarzo rosa.
  5. Encendido de la vela: prenda la vela rosa con calma y enfoque. Mientras lo hace, repita tres veces la afirmación: “Que el amor llegue a mí con dulzura, verdad y reciprocidad. Que mi corazón se abra sin miedo”.
  6. Meditación y visualización: tómese unos minutos para meditar. Visualice una luz rosada que lo envuelve por completo y perciba cómo su energía se vuelve más clara, receptiva y armoniosa.
  7. Cierre del ritual: agradezca de manera consciente por la intención sembrada. El papel puede conservarse en el altar como recordatorio o quemarse durante una luna llena para sellar el deseo.
Walter Mercado.
Walter Mercado. Foto: Getty Images

Ritual para atraer dinero y prosperidad

Elementos:

  • 1 vela verde (abundancia y crecimiento)
  • 1 billete o moneda (símbolo de flujo económico)
  • Canela en polvo (activador de riqueza)
  • Hoja de laurel (protección y éxito)
  • Cuarzo, citrina o pirita
  • Papel y lápiz
Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Pasos para realizar el ritual del dinero y la prosperidad:

  1. Preparación del espacio: organice un altar o un lugar destinado al ritual. Limpie y armonice el ambiente utilizando incienso de sándalo con la intención de abrir el camino a la abundancia.
  2. Ubicación de los elementos: coloque la vela verde en el centro del altar. A su alrededor disponga la canela, la hoja de laurel y la piedra elegida, creando un espacio simbólico de crecimiento y protección.
  3. Declaración de la intención: en una hoja de papel, escriba de forma clara y consciente la frase: “El dinero fluye hacia mí con facilidad, propósito y bendición”.
  4. Activación de la prosperidad: sitúe un billete o una moneda sobre el papel. Espolvoree un poco de canela y añada la hoja de laurel, representando la activación de la energía económica y la protección del flujo financiero.
  5. Encendido de la vela: prenda la vela verde con calma y enfoque. Mientras lo hace, repita tres veces la afirmación: “Que la abundancia me encuentre, me sostenga y me multiplique. Así sea”.
  6. Visualización energética: dedique unos minutos a la meditación. Imagine una luz dorada que ingresa por la coronilla y desciende hasta las manos, activando y fortaleciendo su campo de prosperidad.
  7. Cierre del ritual: agradezca por la intención sembrada y guarde el papel, el laurel y el billete en su cartera o en el altar. Lleve consigo la piedra como amuleto de abundancia.

