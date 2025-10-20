Suscribirse

Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 21 de octubre, cifras para los 12 signos

Estas combinaciones podrían convertirlo en uno de los ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 1:47 a. m.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
A pesar de que falleció hace 6 años, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los creyentes en el horóscopo y las energías universales. Es por esto que, Betty, B, Mercado, una de sus sobrinas, diariamente comparte la información que el hombre dejó en sus escritos.

Para el martes, 21 de octubre se dieron a conocer algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte para quienes buscan la fortuna por medio de juegos de azar como chances y loterías.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La suerte lo acompañará especialmente en asuntos personales. Podrían presentarse pequeños contratiempos con el transporte, pero nada que no se pueda resolver.

Números de la suerte: 11, 48, 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La ayuda necesaria llegará en el momento adecuado. Es importante estar atento a transformaciones laborales y hábitos de salud.

Números de la suerte: 9, 10, 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día ideal para organizar gastos y crear oportunidades de ahorro que abrirán espacio para cumplir deseos personales.

Números de la suerte: 37, 6, 29.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se inspirará a comenzar una nueva etapa en lo personal y lo profesional. Habrá transformaciones profundas en la forma de pensar y de proyectarse.

Números de la suerte: 35, 22, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es buen momento para renovarse y asumir retos, aunque es importante no dejar de lado la estrategia.

Números de la suerte: 8, 13, 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad estará en su punto más alto, no la desaproveche. Cambios en el hogar tendrán resultados positivos y satisfactorios.

Números de la suerte: 19, 31, 15.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Mantener la calma y concentrarse en los asuntos personales permitirá recuperar armonía y claridad.

Números de la suerte: 5, 16, 33.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La vida amorosa podría mostrar algunas pruebas para demostrar quién merece quedarse. Podrían llegar nuevas amistades y noticias positivas.

Números de la suerte: 13, 2, 16.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La conexión con amigos y familiares será fuerte y traerá claridad en decisiones importantes.

Números de la suerte: 39, 1, 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es un buen momento para cuidar los vínculos afectivos. Conviene actuar con cuidado en asuntos legales.

Números de la suerte: 7, 32, 8.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es un día favorable para la creatividad y para dar forma a proyectos artísticos.No dude de sus capacidades.

Números de la suerte: 2, 19, 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Podrían llegar una opción para hacer cambios a nivel laboral. Las relaciones sentimentales se pondrán a prueba.

Números de la suerte: 5, 11, 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

