Gente
Walter Mercado: Números para ganar la lotería el martes, 21 de octubre, cifras para los 12 signos
Estas combinaciones podrían convertirlo en uno de los ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
A pesar de que falleció hace 6 años, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los creyentes en el horóscopo y las energías universales. Es por esto que, Betty, B, Mercado, una de sus sobrinas, diariamente comparte la información que el hombre dejó en sus escritos.
Para el martes, 21 de octubre se dieron a conocer algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte para quienes buscan la fortuna por medio de juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La suerte lo acompañará especialmente en asuntos personales. Podrían presentarse pequeños contratiempos con el transporte, pero nada que no se pueda resolver.
Números de la suerte: 11, 48, 22.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La ayuda necesaria llegará en el momento adecuado. Es importante estar atento a transformaciones laborales y hábitos de salud.
Números de la suerte: 9, 10, 4.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es un día ideal para organizar gastos y crear oportunidades de ahorro que abrirán espacio para cumplir deseos personales.
Números de la suerte: 37, 6, 29.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Se inspirará a comenzar una nueva etapa en lo personal y lo profesional. Habrá transformaciones profundas en la forma de pensar y de proyectarse.
Números de la suerte: 35, 22, 14.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es buen momento para renovarse y asumir retos, aunque es importante no dejar de lado la estrategia.
Números de la suerte: 8, 13, 2.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La creatividad estará en su punto más alto, no la desaproveche. Cambios en el hogar tendrán resultados positivos y satisfactorios.
Números de la suerte: 19, 31, 15.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Mantener la calma y concentrarse en los asuntos personales permitirá recuperar armonía y claridad.
Números de la suerte: 5, 16, 33.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La vida amorosa podría mostrar algunas pruebas para demostrar quién merece quedarse. Podrían llegar nuevas amistades y noticias positivas.
Números de la suerte: 13, 2, 16.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La conexión con amigos y familiares será fuerte y traerá claridad en decisiones importantes.
Números de la suerte: 39, 1, 4.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Es un buen momento para cuidar los vínculos afectivos. Conviene actuar con cuidado en asuntos legales.
Números de la suerte: 7, 32, 8.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es un día favorable para la creatividad y para dar forma a proyectos artísticos.No dude de sus capacidades.
Números de la suerte: 2, 19, 5.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Podrían llegar una opción para hacer cambios a nivel laboral. Las relaciones sentimentales se pondrán a prueba.
Números de la suerte: 5, 11, 2.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.