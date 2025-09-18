Suscribirse

Gente

Walter Mercado: números que lo harían millonario el 19 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Miles de personas esperan diariamente las combinaciones para jugar la lotería y juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 3:59 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

El vidente y astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importantes en el mundo de la adivinación, pues aunque falleció en el año 2019, millones de personas confían en su legado y se mantienes atentas a cada una de las actualizaciones oficiales que hace su sobrina.

Para el viernes, 19 de septiembre se compartió el horóscopo y los números de la suerte correspondientes a cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Venus otorga vitalidad física y emocional. Se superan miedos y bloqueos que impedían avanzar.

Números de la suerte: 15, 31, 43.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La alegría se manifiesta en reuniones familiares y actividades sociales. Será un día para disfrutar.

Números de la suerte: 17, 1, 48.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La paz regresa al hogar, favoreciendo el entendimiento y la armonía. Si es necesario, analice su comportamiento.

Números de la suerte: 26, 13, 36.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La comunicación se fortalece, permitiendo abrir puertas tanto en lo laboral como en lo familiar.

Números de la suerte: 39, 3, 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El dinero fluye y las inversiones darán buenos resultados. Juegos de azar y negocios traerían sorpresas.

Números de la suerte: 44, 5, 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se acercan oportunidades en el amor. No desaproveche las oportunidades que se le presenten.

Números de la suerte: 21, 13, 45.

Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Actividades solidarias y espirituales aportarán satisfacción personal y admiración de quienes rodean.

Números de la suerte: 6, 10, 1.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Nuevas amistades enriquecen la vida personal y profesional. El trabajo en equipo se potencia.

Números de la suerte: 33, 12, 18.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La enseñanza y la inspiración guían el día. Compartir conocimiento será clave.

Números de la suerte: 5, 19, 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Venus favorece viajes y contactos con el extranjero. El aprendizaje cultural será enriquecedor.

Números de la suerte: 11, 47, 8.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La naturaleza será refugio para recuperar la paz interior. Busque actividades que le den tranquilidad.

Números de la suerte: 41, 2, 30.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un buen momento para compromisos y celebraciones. Disfrute tiempo de calidad con su familia y amigos.

Números de la suerte: 18, 9, 22.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 19 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

2. Citando la Biblia, Petro se puso reflexivo en medio de la descertificación de EE. UU. a Colombia: “El último será el primero”

3. Duván Zapata tendría fecha de regreso en Torino: ¿Néstor Lorenzo toma nota?

4. Bloquean deportación masiva de niños latinos en EE. UU. : nuevo revés a la administración de Trump

5. Tina sufrió doloroso accidente en el ‘Desafío Siglo XXI’; perdió sangre y fue atendida por los paramédicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteSuerteHoróscopoNúmeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.