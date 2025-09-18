Gente
Walter Mercado: números que lo harían millonario el 19 de septiembre y horóscopo para los 12 signos
Miles de personas esperan diariamente las combinaciones para jugar la lotería y juegos de azar.
El vidente y astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importantes en el mundo de la adivinación, pues aunque falleció en el año 2019, millones de personas confían en su legado y se mantienes atentas a cada una de las actualizaciones oficiales que hace su sobrina.
Para el viernes, 19 de septiembre se compartió el horóscopo y los números de la suerte correspondientes a cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Venus otorga vitalidad física y emocional. Se superan miedos y bloqueos que impedían avanzar.
Números de la suerte: 15, 31, 43.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La alegría se manifiesta en reuniones familiares y actividades sociales. Será un día para disfrutar.
Números de la suerte: 17, 1, 48.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La paz regresa al hogar, favoreciendo el entendimiento y la armonía. Si es necesario, analice su comportamiento.
Números de la suerte: 26, 13, 36.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La comunicación se fortalece, permitiendo abrir puertas tanto en lo laboral como en lo familiar.
Números de la suerte: 39, 3, 9.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El dinero fluye y las inversiones darán buenos resultados. Juegos de azar y negocios traerían sorpresas.
Números de la suerte: 44, 5, 18.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se acercan oportunidades en el amor. No desaproveche las oportunidades que se le presenten.
Números de la suerte: 21, 13, 45.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Actividades solidarias y espirituales aportarán satisfacción personal y admiración de quienes rodean.
Números de la suerte: 6, 10, 1.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Nuevas amistades enriquecen la vida personal y profesional. El trabajo en equipo se potencia.
Números de la suerte: 33, 12, 18.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La enseñanza y la inspiración guían el día. Compartir conocimiento será clave.
Números de la suerte: 5, 19, 9.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Venus favorece viajes y contactos con el extranjero. El aprendizaje cultural será enriquecedor.
Números de la suerte: 11, 47, 8.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La naturaleza será refugio para recuperar la paz interior. Busque actividades que le den tranquilidad.
Números de la suerte: 41, 2, 30.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es un buen momento para compromisos y celebraciones. Disfrute tiempo de calidad con su familia y amigos.
Números de la suerte: 18, 9, 22.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.