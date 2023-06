WestCol denuncia censura en redes, dice que lo quieren “silenciar”

Sigue la polémica alrededor del streamer paisa WestCol, quien ha sido noticia a nivel nacional de cuenta de comentarios que ha hecho en sus transmisiones en vivo que terminan siendo atentados de homofobia y gordofobia frente a una audiencia conformada por millones de cibernautas no solo en Twitch, la plataforma donde trabaja, sino en las demás donde se hace eco de su discurso.

El primer gran escándalo que desató WestCol fue por palabras como las siguientes: “enciendo a esa gonorrea a balín, si le gusta tanto que le den por ese culo le hago otros 17 huecos para que le den…”, cuando se refería a uno de sus amigos que es homosexual y uno de sus cibernautas le indagó al streamer sobre su opinión acerca de los encuentros que su colega pudiera tener con otros hombres en su domicilio.

Westcol cuenta con una comunidad de 1,2 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @westcol

Esto desató una ola de críticas tan inmensa que al paisa le tocó salir a la luz pública a través de su cuenta oficial de Instagram a retractarse de sus palabras y a disculparse con toda la comunidad LGBTIQ+ por sus improperios, pues van en contra de la lucha por los derechos gays.

Luego el paisa estuvo de nuevo en el ojo del huracán por un trino que publicó en su cuenta oficial de Twitter, en el que se puede leer: “Yo no subo gordas a mi carro. Para eso están las grúas”. Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar y, en la mayoría de ellos, se evidencia la inconformidad, ante los apuntes que suele hacer el influencer.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

“Qué asco de man”,”Cuando no tiene nada bueno que aportar a la sociedad”, “Qué falta de respeto meterse con el cuerpo de una mujer”, “Lo siento, pero mi carro es un vehículo de alta tecnología y solo admite pasajeros con un alto índice de masa cerebral”, son algunas de las críticas hechas al streamer. Cabe mencionar que luego de los comentarios negativos, el generador de contenido contestó en otro trino y aseguró que si había gente que se ofendía por sus comentarios no era su culpa.

“A mí me dicen gordo, kiko, me insultan de mil maneras y no ando llorando, yo pongo un tuit de un meme en TikTok y se ponen a llorar en filita, si les ofende esa mierda no es culpa mía, trabajen en su autoestima para que un tuit no los descoloque”, dice el trino.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

Otra vez la ola de críticas fue tan alta que WestCol volvió a pronunciarse sobre sus palabras en su perfil oficial de Instagram, pero ya no de la forma sensata como lo hizo hace unos meses, sino defendiendo su libertad de expresión y condenando a aquellos que solo le critican sus errores, pero no condenan a quienes lo agreden a él.

“Fíjense que ayer puse un tuit basado en un meme de TikTok… Papi, qué funa, todo el mundo jodiendo con eso en Facebook y lo pongo yo y yo soy la peor escoria del mundo. ¿Por qué esas personas que me están criticando tanto por poner ese tuit no critican a esas personas que diariamente me dicen gordo, cachetón, Kiko? Yo no estoy llorando por esa huevonada… Yo no me estoy quejando, que la gente se haga sentir”, declaró el paisa en sus historias.

Tal parece que estas palabras no cayeron muy bien dentro de la comunidad de Instagram, pues la plataforma decidió suspender por unas horas la cuenta del paisa, quien estuvo ausente en la red sociale por un tiempo extenso mientras él y su equipo de ingenieros trataban de recuperar su perfil, pues al parecer fue denunciado, pero aún no se conoce la causa.

Sin embargo, el streamer recuperó su perfil donde acumula más de 1.3 millones de seguidores y lo celebró tirándole pullas a aquellos que denunciaron su cuenta para que Instagram la eliminara. “Estoy de vuelta, sí, me quieren silenciar, eso es lo que la gente quiere hacer… Hay personitas que me quieren eliminar de Instagram, pero eso no va a suceder”, dice el paisa entre risas.