Westcol estuvo por primera vez en urgencias, después de la fiesta de Lamine Yamal: “Esto nunca me había pasado”

Por otro lado, Westcol compartió por medio de sus historias de Instagram que se encontraba por primera vez en urgencias en la madrugada del domingo , aunque muchos presumen que fue después de la celebración y que esa pudo ser la causa, el influencer no aclaró y solamente dijo: “Llegué muy enfermo de Miami, me esforcé y mi cuerpo colapsó”.

“Un dolor de cabeza muy fuerte, muy muy fuerte, pero no es nada malo, nada grave; solo que nunca me había pasado y tengo que recuperarme. Espero que lo que me estén inyectando no marqué dopping por esa bobada”, mencionó Westcol.