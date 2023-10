WestCol se fue contra Karol G por altos precios de la boletería para sus conciertos: “¿Por qué tira tan duro?”

Ante la gran euforia por el concierto de ‘La Bichota’, muchos de sus fanáticos no dudaron en comprar las boletas, aunque fueron varios los que se quejaron a través de redes sociales por los elevados precios, sobre todo para la capital.

Westcol habla de los elevados precios del concierto de Karol G en Colombia

Uno de los que no dudó en dar su opinión sobre la presentación de la paisa fue el streamer Westcol, pues a través de una transmisión hecha en su canal de Twitch dejó ver su descontento por los altos precios.

“Esos precios tan caros, eso sí me dio mucha rabia […] Karol G es una artista muy grande, pero esos precios a son de qué en su propia ciudad, en su país, en Colombia. No sé cómo funcione eso, me imagino que parte de eso es el empresario, el empresario normalmente contrata a Karol G, ella firma y él pone los costos, obviamente Karol G debe estar enterada de cuánto se vende la boletería”, indicó el streamer.