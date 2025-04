Yana Karpova destapó la verdad detrás de su relación con Melissa Gate: “Encontré un amor”

Luego de que el intercambio entre Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia y Manelyk González de La casa de los famosos All Stars fuera una realidad, la mujer paisa ha logrado divertirse y vivir momentos alegres con quienes serán sus compañeros durante una semana.

“Una de mis amigas es Yana, yo la quiero mucho, a mí me dolió mucho cuando la sacaron. Ella se la pasaba siempre detrás de mí, era la única persona en la casa que, realmente, me admiraba. Ella me decía que quería que yo le enseñara a responder hate porque ella era toda tierna”.