Yeferson Cossio bota la casa por la ventana; anuncia que entregará 1.000 becas de inglés a jóvenes colombianos: así puede inscribirse

El creador de contenido y empresario Yeferson Cossio reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de nuevas oportunidades en el país al anunciar el lanzamiento de un ambicioso programa social que otorgará 1.000 becas para estudiar inglés, dirigido a jóvenes colombianos interesados en fortalecer su perfil profesional y ampliar sus posibilidades laborales.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el instituto de idiomas “Universal Idiomas”, contempla becas con un 90,6 % de cobertura, permitiendo que más personas puedan acceder a formación en un segundo idioma, una herramienta cada vez más necesaria para la empleabilidad, el emprendimiento y el crecimiento profesional en un entorno globalizado.

El programa nace desde la visión de Cossio de utilizar el alcance de sus plataformas digitales para generar impacto positivo más allá del entretenimiento, apostándole a la educación como un motor real de transformación social.

A través de sus redes sociales, el creador anunciará la dinámica para que los interesados puedan postularse y acceder a uno de los cupos disponibles.

“Creo profundamente que las oportunidades cambian vidas. Aprender inglés abre puertas reales, permite acceder a mejores trabajos y conecta a las personas con el mundo. Esta iniciativa busca que más jóvenes puedan dar ese paso”, expresó Yeferson Cossio.

Las becas estarán enfocadas en el aprendizaje práctico del idioma, con metodologías orientadas a la comunicación efectiva y al desarrollo de habilidades aplicables en entornos laborales reales, facilitando así el crecimiento académico y profesional de los beneficiarios.

Con este anuncio, Yeferson Cossio continúa consolidando su interés por impulsar proyectos que generen impacto social, utilizando su influencia para promover iniciativas que aporten al desarrollo personal y educativo de miles de jóvenes en Colombia.

Los seguidores de este creador de contenido e interesados en estas becas, se mostraron bastante emocionados, y algunos de ellos dejaron comentarios en el post de Yeferson en el que dio la noticia.

“Yo quiero”; “Yef, yo quiero, tengo 19 años y me gustaría aprender a hablar inglés”; “Soy joven, tengo 16 años, puedo aplicar”; “Deseo esta oportunidad para poder tener más oportunidades y mis puertas se abran más, esta es la oportunidad que estaba buscando para salir adelante. Gracias @yefersoncossio, ya escribí al número de la universidad esperando que me respondan, ojalá llegue a tiempo”, fueron algunos de los comentarios.

Yeferson Cossio hizo advertencia por posibles estafas

En su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido confirmó la entrega de las becas con un mensaje.

“1.000 becas para ustedes, @universalidiomas y yo les damos el 90,6 de descuento (solo se está cobrando los costos operativos y materiales de estudio) Si quieres tu beca, escribe al WhatsApp +573336025554. No importa tu edad, nacionalidad o donde vivas”, escribió.

De manera preventiva y para evitar que personas malintencionadas se lucren con esto, Yeferson aclaró que este es el único número de WhatsApp al que la gente se debe comunicar. “El único WhatsApp autorizado para inscribirse a las becas es +573336025554, no vayan a caer en ninguna estafa”, concluyó en su mismo post.