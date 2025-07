Yeison Jiménez hizo llamado “urgente” por nueva estafa que cometen con su nombre y afecta uno de sus negocios

“Urgente. Este producto no es original y no está autorizado por nuestra empresa”, dijo inicialmente a manera de advertencia.

El intérprete de Aventurero pidió a sus fans no dejarse engañar y comprar únicamente en los canales oficiales, resaltando que este tipo de prácticas no solo perjudican su trabajo, sino que también afectan a quienes confían en la autenticidad de sus marcas.

Previo aviso de Yeison Jiménez en cuanto a las estafas

Ante esto, el cantante no se quedó callado y fue contundente al enviar un mensaje a sus seguidores para que no sigan cayendo en estas artimañas.

“Oiga, definitivamente me va a tocar hacer un video para aclararles algo, porque estoy un poquito preocupado y triste. Yo no sé si ustedes de pronto saben que normalmente al día me puedo tomar de 100 a 200, 300 fotos, así es algo 100 % normal. Es increíble la cantidad de gente que está estafando con fotos mías de perfil, que disque primos, hermanos, tíos, que están pidiendo plata prestada, que están buscando apartamento, que necesitan, no sé qué, que yo estoy pidiendo ayuda para no sé qué”, dijo.