Yeison Jiménez no se quedó callado e hizo fuerte advertencia sobre tema de Amparo Grisales: “No me lo voy a aguantar más”

“Hasta que ya este año (dije) por qué me tengo que aguantar que una persona en televisión nacional, de la cual no estoy hablando y nunca he dicho nada, de lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo; nosotros trabajamos, trasnochamos, madrugamos; no soy un borracho, soy un muchacho demasiado proactivo, y no me lo merezco, entonces tomé una decisión: no lo voy a permitir. Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella”, aseguró.