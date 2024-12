Yina Calderón destapó el momento más triste de su carrera: “no quería comer”

Actualmente, Yina Calderón es considerada como una de las estrellas más importantes del mundo de la farándula colombiana, pues es una de las personalidades que genera un mayor volumen de comentarios, y por lo tanto, de las que más contenido dan a través de sus redes sociales.

Tras haberse dado a conocer en Protagonistas de Nuestra Tele, el popular reality del Canal RCN, la mujer ha estado involucrada en varias discusiones con famosos, las cuales la han convertido en una de las personas más virales del espacio digital.

A lo largo de los años, la mujer ha sido blanco de críticas por parte de diversos programas dedicados al mundo del entretenimiento por su estilo diferente y relajado.

Y, pese a que no se había pronunciado al respecto hasta ahora, Yina Calderón abrió su corazón en el pódcast del influenciador Camilo Triana y reveló cómo se convirtió en una de las personas más públicas del país y la forma en la que esta situación la afectó psicológicamente.

La ex Protagonista de Nuestra Tele abrió su corazón en el pódcast de Camilo Triana. | Foto: Facebook: Yina Calderón

“No, pues, una vez me invitaron a un evento de esos y fui la peor vestida. Hay un señor que yo no quiero, pero ya lo perdoné amigo, se llama Franklin Ramos, el man me trató re mal, yo me acuerdo que lo vi en Día a Día, dijo ‘esa que fue como una esparadrapo, como una esponja’ pero re mal. Yo en ese momento estaba en mi casa viendo televisión y yo decía, ‘parce, si el man supiera lo que yo me caminé el Gran San buscándome este vestido”, indicó.

Según mencionó Yina, ese fue el momento en el que su vida cambió, pues verse vulnerada ante el país sin poder defenderse, entró en una profunda tristeza que no supo controlar, e incluso, llegó a preocupar a sus familiares, pues aunque pasaba el tiempo, no mostraba ninguna mejoría.

“Parce, yo en esa cama no quería comer, mi mamá nunca me había visto así y dos, tres y cuatro días después yo seguía depresiva, hasta que como al sexto día se me pasó y yo pensé. Ahí fue cuando donde yo utilicé mi cabeza y digo ‘bueno, es ahí en donde mi vida cambia, póngale cuidado, ‘yo fui la peor vestida, pero fui a la uncia que todo el tiempo nombraron en los medios de comunicación’”.

No obstante, allí se dio cuenta de que, lo que en un principio la afectaba, podría ser la fórmula secreta para darse a conocer y emprender los diferentes proyectos que han llevado a estar bajo la mira del ojo público.

Yina Calderón habló de uno de los momentos más tristes en el mundo del entretenimiento. | Foto: Foto tomada de Instagram @oficialdjyinacalderon

“Mira lo interesante, fui la peor, pero fui la que dio lora, la que estaba en boca de todos. Eso hoy me tiene en el portal en todo eso, sin un mánager, sin nadie, todo el mundo dándome la espalda (…) Entonces en ese momento yo dije ‘lo que tengo que hacer es llamar la atención’ en ese momento lo vi de una manera diferente, pero lo llamé de esa manera”, afirmó.

Reacciones en redes sociales a la confesión de Yina Calderón

El clip que se convirtió en tendencia en cuestión de horas, rápidamente se llenó de comentarios apoyando a la mujer y creando consciencia sobre las dificultades que Yina Calderón tuvo que vivir en los primeros años de su carrera.