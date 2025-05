Yina Calderón destapó la millonaria cifra que cobra por un show privado

Desde hace varios años, Yina Calderón es considerada como una de las figuras más comentadas del mundo del entretenimiento en Colombia, pues tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, ha acumulado millones de seguidores en sus redes sociales, en las que crea contenido de chismes y opinión sobre otras estrellas del mundo de la farándula.

Sin embargo, la mujer también ha incursionado en la industria de la música, convirtiéndose en una de las DJ más cotizadas del país, antes de su ingreso como participante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La reconocida mujer destaca como creadora de contenido, DJ y empresaria. | Foto: Canal RCN

Por medio de las redes sociales de La Kalle, se recordó una entrevista que Yina Calderón dio en la sección El Klub, en la que reveló la cifra que cobra por un ‘toque’ en un evento privado.

“Yo voy a ser muy sincera, yo toco porque le he cogido cariño a eso. Me salen toques y me gusta la plata, soy una mujer enamorada del dinero, a mí me gusta conseguir plata, no puedo decir que mi pasión desde niña fue ser DJ, pero me va bien”, dijo.

Confesó que no experta en la materia. Sin embargo, es consciente de que las perdonas que la contratan están interesadas en poder conectar con ella como figura pública y no en el tipo de mezclas que sea capaz de realizar.

“Una vez, molestando, yo dije que vendía toques, y la verdad, es que no sabía ni prender esa máquina, yo estaba haciendo mímica. En todos los shows, yo me hacía amiga de los DJ y les decía la verdad, que era show y yo no sabía tocar esa mier**, para que me ayudaran (...) Mezclar es importante, pero yo creo que lo que más le gusta a la gente del show de nosotros, es el hecho de como soy yo allá, el show como tal”, afirmó.

Para finalizar, aclaró el valor de sus horas de trabajo y algunos ritmos de los que se componen sus presentaciones.

“7 millones de pesos con hora y, normalmente, toco dos horas (...) El show va desde el género de la guaracha, hasta la música popular”, confesó.

Las propuestas que ha recibido Yina Calderón

En el momento de la entrevista, Jhovanoty, uno de los presentadores de la sección, quiso saber si, en alguna ocasión, Yina Calderón ha recibido propuestas con el fin de tener acercamientos íntimos con algún hombre.

Por lo que la empresaria reveló que su tipo de personalidad, no permite que muchos se atrevan a hacerle este tipo de invitaciones.