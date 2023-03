Yina Calderón está estrenando look y con accesorios extranjeros, “que no es lo mismo”

Yina Calderón siempre es tema de conversación donde quiera que vaya, así sea en un país donde nadie la conoce ni ha llegado ninguno de sus polémicos videos posando como una trabajadora sexual, como lo hizo en el clip de su guaracha Como duele el frío, o mostrando las complejas intervenciones quirúrgicas a las que se ha tenido que someter de cuenta de los biopolímeros.

Hace unos días, Calderón estuvo junto a su familia en París, Francia, y se percató que mientras visitaba lugares turísticos como la famosísima Torre Eiffel, o recorría los Parques de Disney en dicha ciudad, sentía la mirada de locales y turistas sobre sí, generándole mucha inquietud, pues en esos lugares ella no es “famosa”.

La empresaria de fajas en el parque de Disney en París, Francia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

“La cultura europea es un poquito más clásica, entonces todas las personas o la mayoría de personas que pasan por el lado mío se quedan viéndome como extraño. Yo pensé que aquí iba a encontrar más pelos de colores, más tatuajes en el rostro de una persona. Pero no, no los hay casi. Así que me quedan viendo y entonces me he sentido como un c*lo”, señaló la ‘influenciadora’ colombiana.

A su vez, Yina concluye su relato asegurando que hasta los niños europeos con los que se ha topado, también se quedan viéndola de forma extraña por sus atuendos y su aspecto físico. “Son mucho más clásicos a la hora de vestir y arreglarse. Yo pensé que no iba a ser así”, dijo.

Sin embargo y como es costumbre, Yina tuvo que hacer de “tripas corazón” con las críticas y las miradas y siguió disfrutando de su paseo por una de las ciudades más antiguas y visitadas de Europa, a la que también le sacó provecho, pues así ella hubiera sido la única vestida de forma “extravagante” y con pelo de colores, allí también logró hacerse de varios accesorios que van a la perfección con su estilo.

La 'influenciadora' se encuentra en Europa junto a su familia. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonofiicial

Tal es así que al volver a Colombia no dudó un solo segundo a correr donde su estilista de cabecera a entregarle dicha adquisición para que se la implantara en su cabeza y así ella pudiera ostentar de un nuevo y muy llamativo look, que desde el minuto cero dejó ver en los infinitos perfiles de Instagram que tiene, sintiéndose muy orgullosa de su nuevo pelo.

Yina se puso unas extensiones de pelo color fucsia que consiguió en La Ciudad Luz, tal como lo confirmó a través de sus historias de Instagram. “Niños les voy a decir una cosa, estas extensiones las traje de París. Ok, no es lo mismo comprarlas ahí en ‘Siete manes’ en Bogotá a comprarlas en París, mami, pelo internacional, de los ‘parises’ pa’l mundo”, afirma muy contenta la DJ mientras se moviliza en su camioneta.

Pero ahí no queda todo. Calderón atinó a relatar por qué eligió ese color tan notorio y hasta le inventó una justificación bíblica: “Nenes miren, ¿por qué fucsia? Porque según la Biblia, el color fucsia significa tolerancia, significa bondad… la Biblia lo dice… entonces ahorita que voy a cantar Dembow, pues me voy a tener que volver muy tolerante para aguantarme todas las críticas sobre mi c*lo y mi voz. ¿Me entienden el significado del fucsia?”.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Según el portal Cruz del Tercer Milenio, “principalmente, el significado del color magenta en la Biblia es la sangre derramada por Cristo cuando fue atravesado en la cruz, ya que fue una mezcla de sangre y agua que la hizo más clara de lo habitual. Además, en la iconografía cristiana, la copa en la que Jesús de Nazaret daba de beber a sus discípulos en la última cena era, según la biblia, de un color rosado oscuro o fucsia, tal como la flor… que significa unión, esperanza, espiritualidad, sacrificio, fe y amor al prójimo”.

Así pues, Yina está usando el significado erróneo de dicho color, aún así lo importante es que ella se siente linda y está empoderada para mostrar en sus presentaciones su nueva canción, en la que dejó un lado su guaracha y le dio paso a un beat más urbano.