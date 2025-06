Yina Calderón expuso cruda situación que vive Epa Colombia en prisión: “Ha pasado de todo con ella en la cárcel”

Un día después de que Yina abandonara la casa más famosa de Colombia, no pudo evitar el llanto y con lágrimas en el rostro aseguró que en este momento una de sus prioridades era hacer lo humanamente posible para ayudar a su amiga y para lograr visitarla.

Pese a todos los esfuerzos de Yina Calderón, la influencer no ha logrado visitar a Daneidy, ya que los protocolos y los permisos suelen ser demorados y priorizados para la familia, que en este caso son sus padres y su ahora prometida, Karol Samantha.

Yina Calderón destapó dura situación que vive Epa Colombia en la cárcel

“Estamos aquí afuera de la cárcel El Buen Pastor, ha sido muy difícil entrar a la cárcel, pero quiero enviarle un mensaje a Gustavo Petro: ‘Señor presidente, mire, Epa no es terrorista, hay violadores, hay ladrones, hay personas que causan mucho mal en las calles. Hace poco hubo un paro y gente que destrozó muchas cosas y no se dijo nada. Epa es una persona que está concentrada en su empresa y generar empleo para el país, que vaya para su casa al lado de su esposa y de su hija, al lado de sus empleados”, fue lo primero que dijo la creadora de contenido.

Además, desveló que Epa no se encuentra bien y la situación está siendo preocupante: “Quiero pedirles un favor, me ayuden etiquetando al presidente @gustavopetrourrego, es el único que nos puede ayudar con lo que falta para que Epa Colombia salga de la cárcel. Mi amiga no está bien, se encuentra muy triste, a nadie quiere ver, ha pasado de todo con ella en la cárcel y la solución la tiene el presidente. Epa está loquita, pero es tan buena muchacha, tan buena hija, tan buena patrona, tan buena mamá... porfa ayúdenme”, concluyó.