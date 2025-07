Yina Calderón lamentó, desconcertada, la derrota de Westcol en la Velada del Año 5: “Perdí la apuesta”

Una de las peleas más esperadas era la del streamer paisa Westcol contra el español The Grefg, quien terminó llevándose la victoria para sorpresa de muchos , incluida la creadora de contenido Yina Calderón.

Sin embargo, el enfrentamiento dio un giro inesperado apenas en el segundo asalto, cuando The Grefg tomó el control del combate y el paisa empezó a presentar fatiga, quedando casi sin energía y al borde de caer mientras recibía una serie de impactos que, finalmente, lograron derrotarlo.

“Gracias a España, nos paramos duro, él es un robot, yo no estaba en cardio y él tenía un tanque lleno, dimos buena batalla, lo tiene merecido. Gana la disciplina, dejen los malos hábitos”, expresó Westcol tras finalizar el combate reconociendo la superioridad de su rival.

Por su parte, The Grefg elogió la valentía del paisa: “Me sorprendió, es un tipo valiente, venir tan lejos y luchar en este combate... Ha tenido un cambio de hábitos espectacular. Al final bajó los brazos. La diferencia fue física, ha luchado como un campeón y se merece un aplauso”.

“Perdí la apuesta. Me ganó este personaje (Leonela), tres millones (...) No, ese Westcol también, ¿cómo va a perder? Tanta mier.. que habla también, yo le tenía fe”, comentó dejando en evidencia su frustración.

De hecho, se alcanzaron a difundir rumores de un posible amorío que, rápidamente, el paisa desmintió sin necesidad de lanzar malos comentarios a la influencer. “Yo no tengo nada contra Yina, ella no es mi enemiga, pero no es mi gusto”, dijo en su momento.