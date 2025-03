Yina Calderón lanzó fuerte acusación de infidelidad en contra del Negro Salas y le dio advertencia: “No me busque”

Han sido varios los participantes de La casa de los famosos que se han declarado la guerra y han sido protagonistas de polémicas en el programa, y una de las mujeres que casi siempre sale involucrada es la influencer huilense Yina Calderón.

Aunque ha tenido varios cruces con algunos de los famosos, su guerra personal es con dos habitantes, sobre todo: Melissa Gate y el reconocido actor Luis Fernando, el Negro Salas.

Yina Calderón ha protagonizado varias polémicas con Melissa Gate | Foto: Montaje de El País | Captura de pantalla RCN

En varias oportunidades, sobre todo en posicionamientos, Yina Calderón ha arremetido contra el actor y le ha dicho de frente que es una persona “falsa e hipócrita” por varias situaciones que han pasado dentro de la casa.

En el capítulo del pasado miércoles, 26 de febrero, los famosos tuvieron que hacer el juego de Yo nunca, pero eligiendo las frases que les habían dejado en la terraza. Uno a uno fueron pasando y de acuerdo con lo que decía en el papel, eligiendo a la persona con la que nunca harían lo que leían.

Yina Calderón acusó al Negro Salas en La casa de los famosos y habló de infidelidad

Uno de los momentos más tensionantes en medio del juego llegó cuando fue el turno de que Yina Calderón pasara al frente. Al momento de tomar el papel, le tocó uno que decía “Yo nunca me enamoraría de...”, y aunque pensó por un momento su respuesta, mencionó al Negro Salas, para aprovechar y sacar una espinita que tenía en contra de él.

“Yo nunca me enamoraría del Negro Salas, ni él de mí, pero yo creo que de mi mejor amiga afuera sí, aún estando comprometido”, dijo Yina, dando a entender que el actor estaría involucrado con una de sus amigas fuera del reality.

Y añadió: “No me busques, no me torees, cuando te diga Francia hacemos lo que te dije. Y a todos les tengo igual”, asegurando que de todos los participantes tiene información que en algún momento de la competencia podrían usar en su contra.

Luego de que la actividad terminara, el actor les contó a La Liendra y a José Rodríguez la verdad detrás de las palabras de Yina Calderón.

Aseguró que la influencer y él tienen una amiga en común que se llama Francia y que justamente unos días antes de entrar en la casa, ella lo llamó para invitarlo a una fiesta.

“Un día hicimos una videollamada antes de ingresar acá y Francia me llamó con Yina para invitarme a una fiesta y ya”, dijo, aclarando que todo lo mencionado por Yina solamente es una mentira para hacerlo quedar mal.

“A mí no me preocupa eso, porque yo no he salido ni he tenido cuento con ella. Mi mujer sabe la clase de persona que soy y eso es lo que menos me preocupa”, añadió.

Participantes de La casa de los famosos 2025 | Foto: Captura de pantalla a RCN

El Negro Salas le envió mensaje a su esposa, tras rumores de infidelidad

Con el objetivo de dar claridad a la situación, el actor le habló a una de las cámaras de la casa y le envió un mensaje de tranquilidad a su esposa, asegurando que él no tiene miedo de nada, porque no hizo nada malo.