⁠Yina Calderón reveló el lío que le impide visitar a Epa Colombia; está buscando trato especial en El Buen Pastor

“No me importa si tengo que ir todos los domingos a verla, voy a hacer campaña, a mover redes, a hablar con abogados . Esto es injusto. No la pueden dejar sola. No está bien lo que está pasando con ella”, aseguró Yina Calderón.

Yina Calderón habló del problema que tiene para visitar a Epa Colombia en la cárcel

Para Yina esto se está volviendo algo tormentoso y por ende, empezó a buscar ayuda como sea para lograr ingresar a la cárcel: “O sea, yo tengo que esperar dos meses para ir a visitar a la Epa y yo al menos podría ir a darle ánimos o algo mientras que pasa el tiempo. Entonces yo no sé qué hacer, si mis hermanas fueran a la cárcel a ver si puedo tener un permiso especial para que me pongan en la lista de visitas” .

Una de las opciones que Yina Calderón contempla en este momento es acudir a Johana Bahamón: “Yo no sé quién me puede ayudar, si en la cárcel El Buen Pastor me pueden ayudar o la buena gente, si Johana Bahamón me puede ayudar a que me agreguen a la lista para ir a visitar a mi amiga Epa”.