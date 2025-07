Yina Calderón rompió el silencio y se pronunció tras drástica decisión que tomó Epa Colombia desde la cárcel: “A mí me negó”

“Parce, me acabo de enterar y… me parece injusto. Ni siquiera entiendo por qué está allá. Me contaron antes de venir a este programa y no entiendo. Discúlpenme. Yo la verdad pensaba que cuando yo estuviera en el programa, ‘Epa’ iba a gritar mi nombre, a apoyarme, a hacerme campaña. Me parecía raro que no lo hiciera, pero ahora todo tiene sentido. ¡Ella estaba allá adentro, privada de su libertad! ¡Yo no tenía ni idea!”, dijo en Buen día, Colombia .

“La verdad estoy un poco triste sobre ese tema, porque siento que no es la manera, de actuar. Resulta y pasa que yo siento que he estado para la ‘Epa’, desde que me enteré de que estaba en la cárcel, yo siempre he estado para ella, pero, pues, ha estado aceptando toda clase de visitas y la mía no. Yo siento que he estado firme a mí, no me interesa ir a visitarla como para grabarla, sino de verdad de corazón, pero siento que no es la manera como ella está actuando conmigo y no porque haya recibido a Alerta, yo amo al maestro, me encanta o sea a mí me negó el acceso porque según ella entró en depresión y todo eso”, dijo, aclarando que era un sentir desde hace tiempo.