Yina Calderón se sometió a un cambio de look extremo a manos de Melissa Gate: así quedó

“Yo no soy tan mala persona para decirle que no, la verdad, yo no sé porque ella no me cae mal, y nunca la he odiado, aunque han dicho eso, nunca jamás. Lo que pasa es que ella es pesada y cuando me pican la lengua digo cosas que, no es que las piense, sino que son ofensivas y las digo y ya, es eso, pero he tratado de cambiar”, dijo Melissa mientras la esperaba en la barbería.