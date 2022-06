¿Yina Calderón vuelve a los reality shows? Esto confesó a sus seguidores

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón alcanzó la fama nacional luego de participar en el recordado reality de RCN, Protagonistas de Nuestra Tele. Esto le trajo muchos seguidores y reconocimiento, pero a la vez muchas críticas por parte de personas que la critican en redes sociales por su manera de actuar.

Pues, al parecer, nuevamente la influencer huilense volverá a participar de otro reality show, así lo confirmó a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram, donde respondió preguntas de diferentes temas y se sinceró en cada una de las preguntas que le hacían sus seguidores en esta red social.

Evidentemente, había un seguidor de Calderón que estaba muy informado, ya que preguntó directamente “¿en cuál reality vas a participar?”, a lo que Yina respondió que aún no puede decir el nombre, por lo que están en la etapa de negociaciones, pero que pronto les contará la noticia a sus seguidores a través de sus cuentas oficiales.

“Nenes, no les puedo decir el nombre. Estamos viendo mi participación, negociando mi participación todavía. Pero apenas pueda les diré”, dijo Calderón y posteriormente comenzó a reírse y dijo: “¡Qué lora otra vez yo por allá!”, por lo que muchos seguidores comenzaron a suponer que podría ser un formato igual o similar al de Protagonistas de Nuestra Tele.

A través de la misma dinámica de Instagram, la influenciadora confesó que estaba teniendo algunas citas con su cirujano personal, por lo que tendría planeado una nueva cirugía estética para su cuerpo.

Yina Calderón ha mostrado en varias oportunidades su gusto por las operaciones y los tatuajes, razón por la cual ha recibido muchas críticas en redes sociales, sin embargo, la mayoría de las veces responde mostrando su fortaleza ante las críticas.

“Te reto, querida”: El desafío de Epa Colombia a Yina Calderón, ¿qué le respondió?

La relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha estado marcada por discusiones y cruce de comentarios en sus redes sociales. En esta oportunidad, fue la empresaria de las queratinas quien retó a Calderón a un toque musical.

Yina Calderón, además de sus contenidos en redes sociales y otros emprendimientos, es DJ, un trabajo en el que se ha cotizado en el mercado. En sus cuentas oficiales, ha compartido videos de las presentaciones que ha llevado a cabo en discotecas, fincas y otros escenarios de Colombia.

Epa Colombia, con quien ha tenido cruce de comentarios en redes sociales, retó a Calderón en el campo de la música.

“Yina, lo más bonito de todo es tocar en vivo para cobrar esos 5 palos o, si no, regálemelos a mí para yo regalarlos a la gente (…) Te reto, querida, a que me dejes callada con tu mezcla en vivo, quiero ver cómo mueves los canales de los platos; si no, ven te enseño gratis”, afirmó Epa Colombia.

Yina Calderón, en un tono muy tranquilo, le respondió: “La verdad, prefiero cerrar el tema porque a mí siempre me gusta hablarles a ustedes muy sincero, pero yo estoy concentrada en mi reality, agenda topada de julio, gracias a Dios, soy yo, entonces estoy feliz y esa felicidad a veces les pica a otras personas”.

Además, añadió que está muy enfocada en sus negocios y no en las peleas en redes sociales. “Yo les dije cuando hablé del tema de Lina (Tejeiro) que yo ahorita estoy enfocada en lo mío y yo creo que la etapa de pelea tras pelea, no; yo ya le dije a cada una lo que tenía que decirles, vea que poco a poco se dieron cuenta de que yo tenía razón, que la máscara se les iba a caer, pero ya, punto, dejo el tema hasta ahí, yo no necesito si no tocarles a mis seguidores y listo”, afirmó Calderón es sus historias de Instagram.