Youtuber hizo ‘tour gastronómico’ en estación de TransMilenio y encontró salchipapas de $3.000

Con la llegada de la pandemia, muchos negocios tuvieron que reinventarse y otros nacieron de la necesidad de generar ingresos en medio de una de las crisis más graves que se han vivido en el siglo XXI.

Por ello, ya no es raro ver múltiples puestos ambulantes de comida rápida, dulces y hasta artículos para su celular. Esto permite dinamizar la economía y también amplía la oferta gastronómica.

El youtuber ‘Cris Sin Límite’ se aventuró a probar diferentes productos que se venden cerca a una de las estaciones de TransMilenio más concurridas en Bogotá y esto fue lo que se encontró:

Vendedores ambulantes - Foto: Esteban Vega

Youtuber hizo tour gastronómico en estación de TransMilenio

Entre las primeras comidas que se encontró el creador de contenido estuvieron unas donas rellenas. Las encontró al desembarcar en la estación de TransMilenio, en un puesto sobre el puente. Tuvieron un costo de $1.000, pero la opinión no fue la mejor, pues al probarla aseguró que “la masa estaba dura”.

El creador de contenido tenía dos acompañantes y cada uno pidió un plato diferente para probar distintas propuestas.

La primera de ellas fue una popular salchipapa que le sirvieron de una forma particular. Al pedirla le ofrecieron diferentes tamaños del plato, con precios entre 3.000 y 8.000 pesos. Estas van acompañadas de papas criollas, salchichas y un pincho o chorizo cortado en varios pedazos.

Respecto a los comentarios, aunque dieron buenas referencias de las papas, a uno de los creadores no le gustó la textura del pollo. En la puntuación la salchipapa obtuvo una calificación de 6/10.

Un chorizo acompañado de una arepa fue otro de los platos que probaron y que obtuvo el mayor puntaje (10/10). Esto debido al sabor que tenían ambos productos y su relación con el precio, que era de $3.500.

Entre los comentarios generales del experimento, los creadores de contenido exaltaron la atención y el servicio de los comercios informales. Sin embargo, una de las cosas que no gustaron fue el aseo general del lugar, pues aseguraban que no era cómodo comer al lado de un “charco de agua con basura”.

La comida rápida la venden en un puesto de comida, en las calles de Bucaramanga. - Foto: TikTok: @quehacerbga

Así fue la experiencia que se llevaron dos youtubers que visitaron el restaurante de Jorge Rausch

Cristian y Johan, dos jóvenes dedicados a grabar videos y compartir contenidos de sus experiencias en distintos restaurantes del país, llamaron la atención de algunos curiosos en YouTube con un inesperado clip que subieron a su canal personal. Los dos comensales, quienes afirmaron no ir habitualmente a restaurantes de alta categoría, se le midieron a probar los sabores de Criterion, negocio del famoso chef Jorge Rausch.

Ambos youtubers contaron en la grabación que estaban emocionados y con expectativas muy altas de conocer el reconocido y famoso restaurante del jurado de MasterChef Celebrity, ya que estaba ubicado entre los mejores de Bogotá. Los dos aprovecharon y visitaron el establecimiento, disfrutando plenamente de la elegancia y lujo del sitio.

Ambos jóvenes destacaron la atención, la elegancia, la finura y el servicio que les dieron el restaurante, manifestando que la bienvenida los hizo sentir cómodos y tranquilos. Al inicio les llegó un pan de masa madre recién horneado, por lo que destacaron este detalle que les abrió el paladar para la orden que hicieron.

Los jóvenes pidieron el menú de degustación de cinco pasos, donde los meseros explicaban la forma correcta de probar los platos y así tener una experiencia única. Las entradas fueron lo inicial, siguiendo con las verduras y luego con varias recetas que contenían carnes y mariscos.

“Creo que la comida va a estar buena, no porque sea rica, sino porque lo que buscan es que sienta en la boca una sensación que nunca antes haya sentido. Yo creo que me voy a sorprender bastante ¡Si me sorprendí no más con el pan! Lo que es ser humilde, del sur, de Bosa”, dijeron los youtubers entre risas y bastante sorprendidos por las vajillas y los elementos en los que sirvieron las preparaciones.

Pese a que el inicio los dejó sin palabras y disfrutaron de platos distintos al resto de alimentos que consumieron en otros restaurantes, los creadores de contenido señalaron que con el paso del tiempo todo cambió, ya que hubo detalles que no los dejaron conformes.