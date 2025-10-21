Ser un aliado estratégico en los negocios de sus clientes, traer al mercado colombiano tecnología de punta y ofrecer un servicio posventa de calidad son los pilares que han posicionado a Inchcape como una de las compañías más relevantes del sector de camiones y vanes en Colombia. Además adaptó toda su oferta de vehículos para responder a los retos y exigencias de la geografía nacional.

Juan Manuel Díaz, Brands Manager de Inchcape, para las marcas de camiones y vanes, explicó que la empresa, además de distribuir un amplio portafolio de marcas de vehículos livianos, trabaja actualmente con cinco marcas de vehículos comerciales, entre las que sobresalen Hino, MACK, JAC, Citroën vans y DFSK. “Nos hemos enfocado en entregar soluciones que van más allá del producto y que están aterrizadas a las necesidades del mercado colombiano”, aseguró.

Su objetivo principal ha sido apoyar a las empresas en distintas etapas de su operación. Desde el transporte de mercancía de primera y última milla con vanes y camiones de desde los ultralivianos hasta los pesados, incluyendo actividades especializadas que requieren volquetas, mixers, minimulas y tractomulas.

Todos sus productos, explicó Díaz, se podrán encontrar en los centros de experiencia ubicados en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Pereira. Aquí los clientes encuentran un amplio portafolio de productos, atención posventa, herramientas especializadas, técnicos capacitados y amplia disponibilidad de repuestos. Todo para que sus negocios nunca paren.

Hoy, la distribuidora cuenta con un moderno centro logístico de repuestos en Siberia, a pocos kilómetros de Bogotá, con más de 9.500 metros cuadrados. | Foto: Cortesía Inchcape

“En los años que llevamos aquí nos ha ido muy bien en el mercado, gracias a que nuestros productos han tenido una gran aceptación por parte de los consumidores en las diferentes líneas de negocio. Los clientes están muy contentos con los productos que tenemos, la atención, la calidad y con el respaldo posventa”, manifestó Díaz.

El posicionamiento ha sido otro de sus grandes méritos. Al tener un amplio portafolio y la posibilidad de que los clientes encuentren en un solo distribuidor soluciones integrales de transporte, Inchcape hoy es una de las opciones preferidas del mercado de transporte. A esto se suma su servicio de telemática I-Connect, que permite monitorear en tiempo real el rendimiento, la ubicación y el mantenimiento de los vehículos, optimizando las operaciones y reduciendo costos.

“El cliente de transporte es muy exigente: siempre busca eficiencia en la operación y combustible. Por eso estas soluciones han tenido tan buena acogida”, explicó Díaz, quien agregó que, debido a la compleja topografía colombiana, trabajan junto con las marcas para configurar los vehículos, optimizándolos a las condiciones del país.

Así mismo, hoy, la distribuidora cuenta con un moderno centro logístico de repuestos en Siberia, a pocos kilómetros de Bogotá, con más de 9.500 metros cuadrados. En este lugar se almacenan y distribuyen piezas provenientes de Europa, Asia y China, que son despachadas a nivel nacional hacia toda su red de concesionarios, garantizando a sus clientes la continuidad en sus operaciones de transporte.

“Este centro opera con tecnología de punta, lo que se refleja directamente en la experiencia de los clientes que llevan sus vehículos a mantenimiento o reparación”, precisó Díaz.

Nuevos lanzamientos

Uno de los lanzamientos más destacados de 2025 es el portafolio de las nuevas series de camiones JAC: camiones livianos, medianos y pesados que cuentan con atributos muy importantes para las necesidades del sector transporte. Por ejemplo, cabinas amplias, ergonómicas, diferentes elementos de seguridad y motores Cummins en gran parte del portafolio.

Desde el transporte de mercancía de primera y última milla con vanes y camiones de desde los ultralivianos hasta los pesados, el objetivo de Inchcape ha sido apoyar a las empresas en distintas etapas de su operación. | Foto: Cortesía Inchcape

En su línea MACK, la empresa anunció durante el congreso de Colfecar la llegada del nuevo MACK Anthem, un camión de nueva generación con capacidad para 52 toneladas, que se destaca por su avanzada tecnología, altos estándares de seguridad y eficiencia en el consumo de combustible.