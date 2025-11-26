‘Apadrinar un sueño’: iniciativa que busca transformar la vida de niños y jóvenes por medio de la música vallenata

Este 26 de noviembre, Bogotá será escenario de una jornada en la que la música y la solidaridad se unen para transformar vidas. La Fundación Cocha Molina presentará la campaña Apadrina un Sueño, una iniciativa para que ciudadanos, empresas y aliados se unan con un aporte de 990.000 pesos para que un niño del Colegio Ricardo González acceda, durante un año, a formación musical especializada, acompañamiento pedagógico y ambientes seguros.

El evento contará con la participación especial de Poncho Zuleta y Cocha Molina, quienes ofrecerán un espectáculo en apoyo a los programas de la fundación, reconocida por su modelo de enseñanza del acordeón, que ya ha impactado a más de 3.000 niños y jóvenes en el Caribe colombiano.

“Quien apadrina no entrega solo un aporte económico: abre una puerta real para que un niño encuentre propósito, disciplina, creatividad y protección. Eso es transformar vidas”, afirma Julieth Peraza, gestora cultural y directora ejecutiva de la Fundación Cocha Molina.

Desde su sede en Valledupar, la organización ha desarrollado iniciativas que integran tradición musical, innovación tecnológica y propósito social. Entre ellas se destaca Huellas del Maestro, un programa nacido durante la pandemia que enseña a interpretar el acordeón mediante un simulador digital y sesiones guiadas. Según Peraza, los resultados han sido contundentes: “La música es una herramienta poderosa que tiene efectos positivos porque mejora la regulación emocional, reduce actitudes de agresión y promueve empatía”, afirma.

Para las zonas rurales sin conectividad, la fundación desarrolló una versión offline de su plataforma, lo que garantiza que niños de territorios apartados también reciban formación de calidad. “La cultura no puede ser un privilegio, sino una oportunidad para todos los que quieran aprender y desarrollar sus habilidades a través de instrumentos como el acordeón. Ese es el objetivo de la convocatoria para apadrinar, que no es otra cosa que acercar este derecho a los niños, niñas y jóvenes que aman la música pero no tienen las condiciones económicas para acceder a ella”, destaca Peraza.

Destaca que para un niño la música puede tener efectos protectores. “Mejorar la integración, el compromiso educativo y el bienestar emocional son los objetivos de la campaña, así como ser un puente entre quienes desean aportar y quienes están buscando la oportunidad de desarrollo a través de programas musicales. Detrás de cada niño hay un sueño que puede convertirse en proyecto de vida. Cada padrino se convierte en protagonista de la historia de estos niños y jóvenes. Es una apuesta por la cultura como motor de desarrollo, equidad e inclusión”, agrega la directora.