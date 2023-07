Así funciona la nueva forma de viajar que ha hecho posible que más colombianos incluyan a México y Costa Rica en sus planes de turismo

A 20 meses de haber aterrizado en Colombia como una línea aérea mexicana de ultra bajo costo, Volaris ratificó que el modelo low cost no está en entredicho en la industria aérea global. De acuerdo con Ronny Rodríguez, director de Asuntos Institucionales en Centro y Suramérica, “lo que esta en crisis son las empresas que no supieron administrar sus costos y no lograron implementar plenamente el modelo de bajo costo”, precisó.