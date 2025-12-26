Dos aerolíneas low cost crean un nuevo grupo en México

La aviación de bajo costo en América Latina se prepara para un movimiento estratégico de gran alcance. Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para conformar un nuevo grupo aéreo mexicano, con el objetivo de ampliar la oferta de vuelos económicos, fortalecer la conectividad regional y ganar eficiencia operativa en un mercado cada vez más competitivo.

El acuerdo contempla la creación de una sociedad controladora conjunta, bajo la cual ambas compañías mantendrán sus marcas, operaciones comerciales, flotas y certificados de operación de forma independiente.

No se trata de una fusión tradicional ni de la absorción de una aerolínea por la otra, sino de una estructura corporativa que permitirá coordinar estrategias y aprovechar economías de escala sin eliminar la competencia entre las dos marcas.

Según la información divulgada por las aerolíneas, el propósito central del nuevo grupo es incrementar el número de vuelos de bajo costo, mejorar la eficiencia en el uso de aeronaves y facilitar la expansión de rutas, especialmente en mercados donde la demanda por tarifas accesibles sigue creciendo. El modelo apunta a fortalecer las operaciones punto a punto, uno de los pilares del segmento low cost.

Desde la perspectiva de Volaris, la iniciativa busca capitalizar el crecimiento del transporte aéreo en México. Enrique Beltranena, presidente y director general de la compañía, explicó que

“Esperamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permita aprovechar importantes oportunidades de crecimiento para los viajes aéreos en México, en línea con el enfoque de tarifas bajas y vuelos punto a punto que revolucionó la industria en las últimas dos décadas”.

Volaris y Viva destacan que la estructura permitirá ganar eficiencia sin eliminar competencia. Foto: Getty Images

Por su parte, Viva Aerobus subrayó el impacto que tendría la alianza en la conectividad y en el acceso a tarifas ultrabajas. Juan Carlos Zuazua, director general de la aerolínea, afirmó que: “Nuestra intención con esta transacción es que tanto Viva como Volaris puedan ofrecer tarifas ultra bajas y más viajes punto a punto a un mayor número de ciudades en México y a nivel internacional, beneficiando no solo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”.

Ambas compañías destacan que la estructura propuesta permitirá mejorar el acceso a capital, optimizar costos relacionados con la flota, uno de los rubros más sensibles de la aviación y sostener planes de crecimiento en un entorno marcado por la volatilidad del combustible y la presión sobre los márgenes.

La alianza se inscribe en una tendencia global de consolidación mediante acuerdos corporativos, especialmente entre aerolíneas de bajo costo.

No obstante, el proyecto aún debe superar los trámites regulatorios y las aprobaciones de las autoridades de competencia y aviación, que evaluarán el impacto del acuerdo en el mercado.

Las compañías han señalado que este proceso podría extenderse a lo largo de 2025 y parte de 2026, y que cualquier implementación estará sujeta al cumplimiento estricto de las normas vigentes.

Para los usuarios, el anuncio abre la expectativa de mayor oferta de vuelos y tarifas competitivas, aunque el impacto concreto dependerá de las decisiones comerciales que adopten las aerolíneas una vez se obtengan las autorizaciones necesarias.

En el plano regional, la creación del nuevo grupo refuerza el papel de México como un eje clave del transporte aéreo de bajo costo en América Latina.