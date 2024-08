Así funcionan las nuevas soluciones digitales de Comfama

Comfama, ahora con un portafolio más digital

Lina Santamaría, precisamente, es una de las protegidas que pudo acceder de forma digital al seguro de vida. “La ansiedad es un exceso de futuro que no existe. A veces me hace pensar en todas las cosas catastróficas que tengo en mi cabeza. El seguro me da un respaldo, me da más tranquilidad al respecto. Tengo como beneficiaria a mi mamá, Gloria Orozco, es por ella que lo hago. La relación con mi mamá es la mejor del mundo, mi amiga de la vida, cervezas, cine, finca, amiga de mis amigos. Que mi mamá tenga un respaldo económico ante cualquier eventualidad que suceda conmigo es lo que más me moviliza”, cuenta.