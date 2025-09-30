Avianca redefine sus experiencias premium por los cielos de América y Europa

Descanso, comodidad, espacios de productividad y hasta experiencias de lujo es lo que muchos viajeros buscan en sus trayectos aéreos con el propósito de que sus vuelos resulten tan acogedores y confortables, que volar sea una experiencia completa para los sentidos.

Avianca lanzó dos nuevas apuestas estratégicas de experiencias premium para esos viajeros: Business Class Américas e Insignia by Avianca.

Una Business Class adaptada a las Américas

La estrategia que nació con once rutas en 2023, hoy se extiende a más de 80 trayectos internacionales dentro del continente americano. La llamada Business Class Américas se ofrece en aviones Airbus A320, tradicionalmente asociados a vuelos cortos y de un solo pasillo, pero con un rediseño de las tres primeras filas para dar más espacio, reclinación y comodidad.

A estos asientos Premium se suman beneficios clave: dos piezas de equipaje de 32 kilos, embarque prioritario, acceso al sistema de entretenimiento; puertos de carga, además de acceso a los Avianca Lounges y acumulación de millas LifeMiles. En un contexto en el que los vuelos regionales se multiplican y la frontera entre turismo y negocios es cada vez más difusa, esta cabina busca ofrecer un diferencial tangible en estos trayectos.

Business Class Américas ofrece más espacio, reclinación y comodidad. | Foto: Mauricio Cifuentes

“Hemos incorporado este servicio en más rutas, impulsados por la gran aceptación de los más de más de 298.000 clientes que han volado en nuestra Business Class Américas, una de las opciones que ofrecemos para que cada quien elija cómo prefiere viajar, con la certeza de un servicio seguro, puntual y con su equipaje en destino, además de todos los beneficios que tiene esta experiencia a bordo. Hoy son más de 80 rutas que conectan desde Bogotá, Medellín y San Salvador y pronto también se sumarán más desde Quito y Guayaquil, para elevar la forma como se vuela en las Américas”, comentó Frederico Pedreira, CEO de Avianca.

Insignia: lujo y cultura a 36.000 pies de altura

El salto de escala llega con Insignia by Avianca, la renovada propuesta de Business Class para vuelos desde y hacia Europa. Aquí, la apuesta trasciende el confort físico, con asientos Flatbed con 180° de reclinación en los Boeing 787 Dreamliner y pantallas de 16 pulgadas, para convertirse en una experiencia cultural.

El menú fue creado por Álvaro Clavijo, chef del restaurante El Chato, ubicado en Bogotá y reconocido por el listado The World’s 50 Best Restaurants, en colaboración con Manuel Mendoza, chef de los restaurantes Manuel Cocina, ubicado en Barranquilla y seleccionado por Latin America’s 50 Best Resturants, y Cocina 33, con sedes en Medellín y Montería. A bordo los pasajeros tendrán ingredientes locales y técnicas de alta cocina en vuelos desde Bogotá hacia Londres, París, Madrid y Barcelona.

Desde septiembre, los pasajeros de Insignia ya disfrutan a bordo de las hamburguesas de Home Burgers & Shakes en cualquier momento del vuelo, hasta una hora y media antes del aterrizaje.

“Insignia by Avianca ofrece más opciones en Business Class hacia Europa. Nos enorgullece presentar a bordo una hamburguesa premium en colaboración con Home, elaborada con los mejores productos. Es un gran talento local aterrizando en más países en el mundo. Esta alianza refleja nuestra intención constante de innovar y brindar experiencias memorables, que sorprendan a nuestros pasajeros con sabores únicos a 36.000 pies de altura”, comentó Katherine Stradaioli, vicepresidente de Customer Delivery de Avianca.

Home Burgers & Shakes ofrecen su menú en cualquier momento del vuelo | Foto: Mauricio Cifuentes

Como parte de la experiencia de confort durante el vuelo, los amenity kits han sido creados por la marca Mola Sasa en colaboración con la comunidad indígena Gunadule, que refuerzan el vínculo entre la aviación y la identidad cultural del país. Estos amenity kits están disponibles en todos los vuelos de Insignia by Avianca y en vuelos de más de cuatro horas en Business Class Américas.

Avianca adapta la experiencia según el tipo de viaje y las preferencias de los pasajeros. Business Class Américas e Insignia by Avianca se enfocan en la exclusividad y el valor agregado en rutas de mediano y largo alcance.