Beneficios únicos para quienes quieren estrenar carro: así se vivirá el Honda Day 2025

Para miles de colombianos estrenar carro sigue siendo un sueño difícil de alcanzar: el valor de la cuota inicial, las tasas de interés o el precio de algunas referencias. Sin embargo, marcas como Honda lideran jornadas con planes de financiación flexibles, bonos y beneficios que facilitan la compra de un vehículo nuevo.

Este sábado 18 de octubre se realizará uno de estos eventos: el Honda Day 2025. Será una una jornada con beneficios exclusivos para quienes quieran estrenar carro. En todos sus concesionarios a nivel nacional, la firma japonesa ofrecerá descuentos especiales, tasas preferenciales y asesoría personalizada.

Las personas podrán acceder a planes de financiación de hasta el 90 por ciento, con tasas de interés que van desde el 1,06 por ciento y la posibilidad de empezar a pagar en 2026. Además se entregarán bonos de hasta 15 millones de pesos en referencias seleccionadas y el SOAT viene incluido.

El Honda Day tendrá beneficios exclusivos para todos los que quieran comprar carro nuevo. | Foto: Cortesía Honda

“El Honda Day es la oportunidad ideal para quienes buscan estrenar un vehículo que combina movilidad, seguridad, tecnología y diseño, respaldado por la calidad y confianza de Honda”, aseguraron desde la automotriz japonesa.

Nuevos modelos

Durante las jornadas del Honda Day 2025, se contarán con los nuevos modelos 2026, un reflejo de la evolución de la marca y su compromiso con la innovación y la eficiencia.

La Honda HR-V 2026 es uno de los vehículos más esperados. Esta SUV compacta se destaca por su amplio espacio y el sistema Magic Seat. En su versión 2026 contará con una parrilla frontal más amplia y robusta, un acabado en negro piano brillante y un nuevo diseño de bómper que realza la zona de las exploradoras y los rines bitono de 17” en negro diamantado.

Honda ofrecerá planes de financiación y hasta SOAT gratis. | Foto: Cortesía Honda

La parte trasera incorpora un conjunto óptico transversal con efecto Clear Lens, que le otorga una apariencia más moderna y sofisticada.

El Honda City 2026 en sus dos versiones integran el motor 1.5L i-VTEC, que combina eficiencia en el consumo de combustible con alto desempeño. A este se suma la transmisión CVT con Step Shift de seis velocidades, que junto con los paddle shifts, ofrece una conducción más cómoda, suave e interactiva. El sistema de conducción también incluye el modo ECON, diseñado para optimizar el uso del motor y favorecer la eficiencia de consumo de combustible.

Con estas actualizaciones, el Honda City 2026 reafirma su lugar como un vehículo confiable, versátil y moderno, ideal para quienes buscan una combinación de diseño, innovación y seguridad en cada recorrido.

Asimismo, dentro de las promociones y beneficios del Honda Day 2025, los clientes podrán encontrar atractivas opciones para modelos como la Honda CR-V, Honda Pilot y Honda ZR-V, tres SUVs que representan la esencia de la marca al combinar potencia, espacio, versatilidad y diseño premium, ofreciendo alternativas que se adaptan a todos los gustos, estilos de vida y necesidades familiares o personales.

El Honda Day 2025 estará disponible en toda la red de concesionarios Honda a nivel nacional, garantizando que los clientes en cualquier región del país puedan acceder a estos beneficios, vivir la experiencia de la marca y descubrir las últimas novedades del portafolio Honda.