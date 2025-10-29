Cervezas saborizadas y cero alcohol, la nueva forma de brindar: Bavaria lanza su campaña ‘Mejor con Cerveza’

Bavaria lanzó su campaña Mejor con Cerveza, una iniciativa que rinde tributo a esta bebida natural e invita a los colombianos a descubrir nuevas ocasiones para disfrutarla con moderación. La compañía ha impulsado innovaciones en los últimos cuatro años en el mercado cervecero, que representa el 1.2% por ciento del PIB nacional según Oxford Economics.

La campaña busca ampliar las ocasiones de consumo a través de un portafolio que ahora ofrece opciones cero alcohol y saborizadas con bajo contenido de alcohol. Desde una comida con amigos, un encuentro deportivo o una pausa después del ejercicio, la cerveza, que ahora incluye sus versiones sin alcohol, se presenta como una opción versátil para compartir con responsabilidad.

Samira Fadul, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria, explicó que la campaña nace del propósito de destacar los atributos únicos de la cerveza y de seguir transformando su consumo en el país. “La cerveza está hecha de productos que provienen de la naturaleza, como el agua, la cebada y el lúpulo. Tiene un bajo contenido de alcohol y ya ofrece incluso opciones sin alcohol, eso la hace única”, afirmó.

Para la directiva, la conexión con el campo y el impulso a la producción local son claves en el aporte de esta cervecería al desarrollo de Colombia. “Tenemos un impacto socioeconómico del cual nos sentimos muy orgullosos, en nuestra cadena de valor participan medio millón de colombianos. A través de nuestras ocho cervecerías, dos malterías, una fábrica de tapas, una fábrica de etiquetas y toda la cadena de distribución y comercialización, logramos generar progreso para Colombia”, añadió.

El portafolio de Bavaria incluye más de 20 marcas, entre ellas, Águila, Poker Club Colombia, que buscan adaptarse a los distintos estilos de vida y preferencias de los consumidores. “Nuestro portafolio está compuesto por diferentes marcas que invitan a más consumidores y consumidoras a nuestra categoría. Queremos proyectar atributos distintos a la socialización, para que más personas se sientan atraídas, no solo por las características generales, sino también por un portafolio más balanceado”, destacó Fadul.

En ese sentido, las cervezas cero alcohol, como Águila 0.0 y Corona Cero, han sido representativas en la oferta de la compañía. “La cerveza es la bebida de la moderación, la que nos permite celebrar de la mejor manera todas esas ocasiones especiales que tenemos”, afirmó Fadul. Según cifras de Oxford Economics, la industria cervecera es una de las más relevantes del país por su carácter local y su aporte al empleo, representando el 1.2% del PIB nacional.

Sin embargo, el mercado cervecero Colombiano aún tiene oportunidades de crecimiento al compararse con otros mercados de la región. Mientras en Colombia, el consumo per cápita es de 57 litros por persona al año, en países como México se registran 76. El crecimiento podrá darse mientras se generen nuevos productos y lleguen más consumidores a la categoría para compartir alrededor de una cerveza.