El Colegio Rochester fue destacado en marzo de 2025 como el Colegio Más Sostenible en el marco de los reconocimientos 2025 Best of Green Schools, otorgados por el Center for Green Schools at the United States Green Building Council y Green Schools National Network en Orlando, Florida. Este logro no solo resalta la excelencia del colegio, también pone en alto el compromiso de Colombia y América Latina con la sostenibilidad, y lo convierte en un referente global. Su enfoque abarca la educación ambiental, altos niveles de salud, un bajo consumo de recursos naturales y un desempeño sobresaliente.