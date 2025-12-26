Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

“Mi visión personal es que muchas más personas y organizaciones despierten su energía femenina de la intuición, colaboración y creatividad, y que entre todos manifestemos un mundo más regenerativo y sostenible”, afirma Alejandra Torres Dromgold, fundadora y CEO de Academia Musas y Comunidad Musas SAS BIC.

Esta organización nació en 2017 con la misión de proveer aprendizaje, expresión creativa y comunidad para guiar y potencializar procesos de sanación, transformación y fortalecimiento de la fuerza femenina, con el objetivo de empoderar a las mujeres, apoyar empresas con prácticas social y ambientalmente sostenibles y contribuir a la igualdad entre los géneros.

Desde esta mirada, Musas plantea que las empresas deben tener un propósito que vaya más allá de los indicadores económicos tradicionales. Debe partir del reflejo de liderazgo interior de quienes la conforman, especialmente de sus fundadores. En ese sentido, promueve una transformación que equilibre el hacer con el ser y que permita pasar de modelos lineales y de corto plazo a una visión holística y sistémica.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto global marcado por desequilibrios sociales y ambientales. Para Musas, estos escenarios evidencian la urgencia de nuevos liderazgos. Según el informe Women in the Boardroom de Deloitte en 2024, el 23.3 por ciento de los asientos en juntas directivas a nivel global estaban ocupados por mujeres. Solo el 8.4 por ciento de las presidencias de junta correspondían a mujeres y el 6 por ciento de los cargos de CEO eran ejercidos por ellas.

Asimismo, en el ámbito del emprendimiento, el último reporte de PitchBook indica que en Estados Unidos las empresas fundadas únicamente por mujeres recibieron apenas el 1 por ciento del capital de riesgo destinado a startups respaldadas por venture capital o capital de riesgo en 2024, una caída frente al 2 por ciento registrado en 2023. Aunque las empresas fundadas o cofundadas por mujeres representaron el 6.4 por ciento de los acuerdos, solo accedieron al 2.3 por ciento del capital invertido. Y, a esto se suma que, de acuerdo con McKinsey & Company en su estudio Women in the Workplace, en América el 43 por ciento de las mujeres líderes sufre burnout, frente al 31 por ciento de los hombres en el mismo nivel.

“Desde Musas buscamos equilibrar el sistema actual trayendo principios como la colaboración, la mirada holística, el cuidado por el planeta y las personas, la empatía, la creatividad y la intuición”, señala Torres Dromgold.

Frente a este panorama, Comunidad Musas S.A.S BIC se define como una comunidad y academia para mujeres líderes, empresarias y emprendedoras. A través de Academia Musas ofrece programas orientados a reversar estas estadísticas de desigualdad mediante la transformación y el empoderamiento personal, el fomento de liderazgos conscientes y el impulso al emprendimiento con propósito y de triple impacto. También brinda mentoría estratégica e inversión en empresas con impacto social y ambiental lideradas por mujeres.

En 2022, la organización adquirió voluntariamente la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo como un compromiso formal con la generación de valor social, ambiental y económico desde su modelo de negocio. Como Empresa BIC, reporta su impacto en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos salud y bienestar, reducción de las desigualdades y producción y consumo responsables.

“Confiamos en que podemos activar el cambio hacia una nueva forma regenerativa de vivir y liderar donde las personas, el planeta y las ganancias puedan prosperar colectivamente”, concluye Torres Dromgold, citando a Hutchins y Storm, dos expertos en sostenibilidad y liderazgo, y subrayando que ese cambio comienza con un trabajo profundo en las personas, apoyado en la comunidad.