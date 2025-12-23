Finanzas

Confiar Coop: evolución digital con propósito cooperativo y al servicio de la gente

La cooperativa fortalece la inclusión financiera con transformación tecnológica y beneficios para sus asociados.

23 de diciembre de 2025, 4:31 p. m.
Confiar estableció una alianza estratégica con la red Servibanca, la cual permite operar su tarjeta débito en una amplia red de cajeros electrónicos distribuidos en todo el país. Foto: Andrey_Arkusha - stock.adobe.com

En un mundo donde las soluciones digitales son cada vez más frecuentes, Confiar Cooperativa Financiera demuestra que la tecnología puede ponerse al servicio de la gente, con cercanía y sentido humano.

Desde 1999 se estableció una alianza estratégica con la red Servibanca, la cual permite operar la tarjeta débito con marca propia Confiar, habilitando su uso en una amplia red de cajeros electrónicos distribuidos en todo el país.

Retiros sin tarjeta

Una de las más recientes novedades es la posibilidad de retirar dinero en los cajeros de la red Servibanca sin necesidad de usar la tarjeta débito física. Esta opción, disponible en la Aplicación Confiar y en la Agencia Virtual Personas, permite generar un código seguro con el que es posible disponer de efectivo al instante, de manera ágil y confiable.

Solo se debe seleccionar en la aplicación la opción ‘Retiros sin tarjeta’, definir el valor a retirar y generar un PIN de seguridad. Posteriormente, en un cajero Servibanca, se elige la opción de ‘Retiro sin tarjeta’ y se ingresa el código. Este tiene un tiempo de vigencia de 30 minutos y, si no se utiliza a tiempo, debe generarse uno nuevo.

El servicio es gratuito hasta por tres retiros mensuales en los cajeros ubicados en las agencias Confiar, ya sea con tarjeta débito o con el código. A partir del cuarto retiro, o en otros cajeros de la red Servibanca, aplica una tarifa especial.

Este avance se suma a un portafolio digital que facilita la vida cotidiana. Desde la app Confiar, las personas asociadas y ahorradoras pueden abrir productos de ahorro, transferir con llaves a otras entidades financieras, consultar saldos y movimientos en tiempo real y realizar pagos con QR, entre otros beneficios. Todo con facilidad de uso y la solidez de una cooperativa que lleva 53 años trabajando por el bienestar económico y social de las personas asociadas que creen en este proyecto.

Porque formar parte de Confiar no es solo abrir una cuenta o solicitar un crédito. Es pertenecer a una red de cooperación que redistribuye beneficios, fomenta la equidad financiera y entiende que la riqueza no se mide únicamente en cifras, sino en el “bienvivir” colectivo. Al asociarse, cada persona accede a ahorro, crédito e inversión, mientras contribuye al fortalecimiento de iniciativas culturales, educativas, ambientales y comunitarias.

Confiar Coop es mucho más que una opción financiera. Es una comunidad que avanza de la mano de la tecnología sin perder de vista lo esencial: la vida y las personas. La diferencia está en Confiar.

