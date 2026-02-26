¿Debe transformarse la educación en Colombia? Esto propone el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria

En Colombia aproximadamente uno de cada tres estudiantes abandona la educación superior antes de culminar su formación. La tasa anual de deserción se ha mantenido entre el 8 y el 9 %, mientras que la acumulada por cohorte ronda el 25 %. Según el Ministerio de Educación Nacional, solo 43 de cada 100 jóvenes que ingresan a una universidad obtienen el título.

Para el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria, economista con doctorado en la Universidad de Chicago y profesor universitario durante 15 años, esas cifras evidencian un problema estructural: “Tenemos una brecha de pertinencia de la educación superior que sigue creciendo. Igualmente muchos estudiantes se deben retirar para contribuir con ingresos a su núcleo familiar”.

En su paso por el Consejo Privado de Competitividad y el Departamento Nacional de Planeación, Gómez Gaviria dice haber observado cómo el sector productivo no encuentra el talento humano que requiere. “Hay unos empresarios en el sector productivo que no están encontrando el talento humano que necesita para producir con eficiencia y crecer”.

El candidato asegura que una de sus propuestas es identificar hogares vulnerables desde el registro social para brindarles toda la atención. Foto: Daniel Gómez Gaviria - API

A su juicio el país ha creado una idea equivocada del éxito. “Tenemos una visión que le dice a los jóvenes colombianos que la única forma de realizarse es yendo a la universidad y eso no debería ser así. Las competencias laborales que se logran con la educación técnica y tecnológica son indispensables para las empresas en todos los sectores del aparato productivo”, advierte.

Su propuesta pone el foco en dos momentos del sistema educativo. El primero es la atención integral a la niñez. “Eso tiene que ser una política de Estado, no se puede quedar en un vaivén político, tiene que quedar respaldada por una ley que articule sectores y garantice recursos”.

El candidato precisó que propondrá una ley que garantice la articulación entre “sector educativo, sector de prosperidad social y sector salud para lograr articular esa oferta del Estado entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales”. La meta, dice, es identificar hogares vulnerables desde el registro social y “brindarles toda la atención desde que la mamá está gestando hasta al menos los cuatro o cinco primeros años de vida”.

Para Gómez Gaviria el debate se ha concentrado en la gratuidad universitaria y ha dejado de lado el origen de las desigualdades. “Le hemos dado demasiado énfasis a la universidad y la gratuidad universitaria, lo que no es suficiente y ahí no es donde vamos a cerrar las brechas de inequidad en Colombia”. Insiste en que “vamos a cerrar las brechas de inequidad si invertimos suficiente desde la primera infancia, en calidad en la educación básica y media y pertinencia en la educación superior”.

Daniel Gómez Gaviria es candidato al Senado con el número 25 por el Nuevo Liberalismo. Foto: Daniel Gómez Gaviria - API

El segundo frente es la educación media. Para Gómez Gaviria, los grados décimo y once son la bisagra donde los jóvenes en Colombia deciden qué quieren hacer en el futuro. Desde su experiencia como docente, asegura haber visto los vacíos con los que llegan muchos estudiantes a la universidad y las dificultades que enfrentan para mantenerse.

“Mi interés en la educación media es abrir ese árbol de posibilidades para que la gente que entra a décimo y once no sienta que solo tiene un camino, sino que tiene muchos”. También plantea que quienes sí opten por la universidad lleguen mejor preparados, lo cual, recalca, depende de lo que ocurra desde los primeros años de escolaridad.

El candidato propone fortalecer la formación técnica y tecnológica con mayor conexión empresarial. Asegura que hay que fortalecer mucho más la formación dual, es decir, los esquemas en los que empresas e instituciones educativas diseñan programas conjuntos.

Frente a este tema, recuerda un programa piloto que ayudó a impulsar. “Cuando estaba en el Consejo Privado de Competitividad, cuatro empresas del sector agroalimentario se juntaron con institutos de formación técnica y tecnológica. Las empresas dijeron: ‘Necesitamos formación en ciertas áreas con un programa corto de cuatro, cinco o seis meses para formar jóvenes en esto e inmediatamente los vamos a emplear porque los necesitamos’”.

Ese tipo de mecanismos, sostiene, responde muy rápido al mercado, a su necesidad y aumenta la empleabilidad. En su visión, el marco legal debe facilitar estas alianzas y hacer más ágiles los procesos, evitando trámites que frenen la respuesta a la demanda laboral.

“Resolver problemas sociales y económicos requiere entender cuál es el rol del sector privado y cuál el del sector público y ambos trabajar conjuntamente”, afirma.

Con esta agenda educativa, Daniel Gómez Gaviria busca llevar al Congreso una discusión que, según él, no puede seguir centrada únicamente en ampliar los cupos universitarios. Su planteamiento es que las oportunidades reales se construyen desde la niñez y se consolidan en el momento en que los jóvenes definen su proyecto de vida.

*Contenido elaborado con apoyo de Daniel Gómez Gaviria - Publicidad política pagada