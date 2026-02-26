Elecciones

¿Debe transformarse la educación en Colombia? Esto propone el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria

El número 25 al Senado por el Nuevo Liberalismo quiere llegar al Congreso de la República para cerrar las brechas de inequidad invirtiendo en la primera infancia y abrir las posibilidades a los jóvenes. “Hay caminos alternativos a la universidad para ser exitosos en el mercado laboral”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:00 a. m.
Según el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria, en Colombia "tenemos una brecha de pertinencia de la educación superior que sigue creciendo".
Según el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria, en Colombia "tenemos una brecha de pertinencia de la educación superior que sigue creciendo". Foto: Daniel Gómez Gaviria - API

En Colombia aproximadamente uno de cada tres estudiantes abandona la educación superior antes de culminar su formación. La tasa anual de deserción se ha mantenido entre el 8 y el 9 %, mientras que la acumulada por cohorte ronda el 25 %. Según el Ministerio de Educación Nacional, solo 43 de cada 100 jóvenes que ingresan a una universidad obtienen el título.

Para el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria, economista con doctorado en la Universidad de Chicago y profesor universitario durante 15 años, esas cifras evidencian un problema estructural: “Tenemos una brecha de pertinencia de la educación superior que sigue creciendo. Igualmente muchos estudiantes se deben retirar para contribuir con ingresos a su núcleo familiar”.

En su paso por el Consejo Privado de Competitividad y el Departamento Nacional de Planeación, Gómez Gaviria dice haber observado cómo el sector productivo no encuentra el talento humano que requiere. “Hay unos empresarios en el sector productivo que no están encontrando el talento humano que necesita para producir con eficiencia y crecer”.

El candidato asegura que una de sus propuestas es identificar hogares vulnerables desde el registro social para brindarles toda la atención.
El candidato asegura que una de sus propuestas es identificar hogares vulnerables desde el registro social para brindarles toda la atención. Foto: Daniel Gómez Gaviria - API

A su juicio el país ha creado una idea equivocada del éxito. “Tenemos una visión que le dice a los jóvenes colombianos que la única forma de realizarse es yendo a la universidad y eso no debería ser así. Las competencias laborales que se logran con la educación técnica y tecnológica son indispensables para las empresas en todos los sectores del aparato productivo”, advierte.

Contenido en colaboración

Proteger los humedales: la clave para frenar los efectos del cambio climático en Bogotá

Contenido en colaboración

Medellín hará historia: el festival más importante de música electrónica llegará a la ciudad

Contenido en colaboración

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Contenido en colaboración

El empresario que aspira a la Cámara de Representantes para fortalecer el emprendimiento y la productividad

Contenido en colaboración

Herpes Zóster: el riesgo aumenta después de los 50 años. Así puede prevenir esta enfermedad

Contenido en colaboración

El Festival Ondas regresa al Parque Simón Bolívar con un segundo ciclo imperdible. Estos serán los artistas

Contenido en colaboración

El Valle del Cauca entra en la pelea por el turismo internacional de alto nivel

Política

Redes sociales pasaron factura por testigo electoral que presentó Petro en la Casa de Nariño: “Tiene contratos con el Gobierno”

Nación

“No hemos tenido éxito”: Armando Benedetti reconoció que, cinco meses después de nombrar gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, no se han obtenido los resultados esperados

Política

“Operación supremamente oscura”: Gustavo Petro volvió a hablar de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo

Su propuesta pone el foco en dos momentos del sistema educativo. El primero es la atención integral a la niñez. “Eso tiene que ser una política de Estado, no se puede quedar en un vaivén político, tiene que quedar respaldada por una ley que articule sectores y garantice recursos”.

El candidato precisó que propondrá una ley que garantice la articulación entre “sector educativo, sector de prosperidad social y sector salud para lograr articular esa oferta del Estado entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales”. La meta, dice, es identificar hogares vulnerables desde el registro social y “brindarles toda la atención desde que la mamá está gestando hasta al menos los cuatro o cinco primeros años de vida”.

Para Gómez Gaviria el debate se ha concentrado en la gratuidad universitaria y ha dejado de lado el origen de las desigualdades. “Le hemos dado demasiado énfasis a la universidad y la gratuidad universitaria, lo que no es suficiente y ahí no es donde vamos a cerrar las brechas de inequidad en Colombia”. Insiste en que “vamos a cerrar las brechas de inequidad si invertimos suficiente desde la primera infancia, en calidad en la educación básica y media y pertinencia en la educación superior”.

Daniel Gómez Gaviria es candidato al Senado con el número 25 por el Nuevo Liberalismo.
Daniel Gómez Gaviria es candidato al Senado con el número 25 por el Nuevo Liberalismo. Foto: Daniel Gómez Gaviria - API

El segundo frente es la educación media. Para Gómez Gaviria, los grados décimo y once son la bisagra donde los jóvenes en Colombia deciden qué quieren hacer en el futuro. Desde su experiencia como docente, asegura haber visto los vacíos con los que llegan muchos estudiantes a la universidad y las dificultades que enfrentan para mantenerse.

“Mi interés en la educación media es abrir ese árbol de posibilidades para que la gente que entra a décimo y once no sienta que solo tiene un camino, sino que tiene muchos”. También plantea que quienes sí opten por la universidad lleguen mejor preparados, lo cual, recalca, depende de lo que ocurra desde los primeros años de escolaridad.

El candidato propone fortalecer la formación técnica y tecnológica con mayor conexión empresarial. Asegura que hay que fortalecer mucho más la formación dual, es decir, los esquemas en los que empresas e instituciones educativas diseñan programas conjuntos.

Frente a este tema, recuerda un programa piloto que ayudó a impulsar. “Cuando estaba en el Consejo Privado de Competitividad, cuatro empresas del sector agroalimentario se juntaron con institutos de formación técnica y tecnológica. Las empresas dijeron: ‘Necesitamos formación en ciertas áreas con un programa corto de cuatro, cinco o seis meses para formar jóvenes en esto e inmediatamente los vamos a emplear porque los necesitamos’”.

Ese tipo de mecanismos, sostiene, responde muy rápido al mercado, a su necesidad y aumenta la empleabilidad. En su visión, el marco legal debe facilitar estas alianzas y hacer más ágiles los procesos, evitando trámites que frenen la respuesta a la demanda laboral.

Resolver problemas sociales y económicos requiere entender cuál es el rol del sector privado y cuál el del sector público y ambos trabajar conjuntamente”, afirma.

Con esta agenda educativa, Daniel Gómez Gaviria busca llevar al Congreso una discusión que, según él, no puede seguir centrada únicamente en ampliar los cupos universitarios. Su planteamiento es que las oportunidades reales se construyen desde la niñez y se consolidan en el momento en que los jóvenes definen su proyecto de vida.

*Contenido elaborado con apoyo de Daniel Gómez Gaviria - Publicidad política pagada

Más de Contenido en colaboración

La capital del país cuenta con 32 áreas protegidas (17 de ellas Reservas Distritales de Humedal).

Proteger los humedales: la clave para frenar los efectos del cambio climático en Bogotá

Getty Images

Medellín hará historia: el festival más importante de música electrónica llegará a la ciudad

DIANA REY MELO

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Álvaro Alfonso Álvarez es ingeniero industrial, con MBA y Executive MBA en España. Tiene más de 18 años de experiencia en industria, importación y exportación.

El empresario que aspira a la Cámara de Representantes para fortalecer el emprendimiento y la productividad

Según la encuesta, el 42 % de quienes han tenido herpes zóster reporta dolor severo que interfiere con su cotidianidad y el 33 % señala que le impidió trabajar o participar en actividades sociales.

Herpes Zóster: el riesgo aumenta después de los 50 años. Así puede prevenir esta enfermedad

Aleja Mar

El Festival Ondas regresa al Parque Simón Bolívar con un segundo ciclo imperdible. Estos serán los artistas

Los recorridos que ofrece Jego Travel son privados y los grupos reducidos para garantizar un servicio más personalizado.

El Valle del Cauca entra en la pelea por el turismo internacional de alto nivel

Para muchos viajeros, la movilidad ya es parte del diseño del itinerario porque buscan decidir su ritmo, enlazar destinos y optimizar tiempos.

Turismo internacional crece 6 % y dispara el alquiler de vehículos en Colombia

El proyecto parte del respeto por esa esencia e incorpora un lenguaje contemporáneo sobrio y minimalista.

Nuevo proyecto de apartamentos premium en el corazón del Eje Cafetero: “Esta oportunidad no se repite”