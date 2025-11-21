Drummond es la minera con mejor reputación del país. ¿Cómo lo logró?

La minería legal es uno de los sectores que más aporta al desarrollo económico y social del país, y sus contribuciones han fortalecido una percepción favorable en la mayoría de los territorios donde esta actividad se lleva a cabo. Así lo evidenció la más reciente edición de la encuesta de percepción Brújula Minera, realizada por la firma Jaime Arteaga & Asociados y el Centro Nacional de Consultoría.

De acuerdo con esta publicación, en la que participaron autoridades de Gobierno, directivos de empresas mineras, trabajadores, comunidades y, en general, la opinión pública de municipios mineros y no mineros, Drummond Ltd. ocupó el primer lugar.

Este resultado del estudio de “Reputación del sector minero colombiano 2025” refleja un reconocimiento que destaca el trabajo económico y social que la compañía ha desarrollado en los departamentos de Cesar y Magdalena, donde la opinión favorable hacia la actividad minera es especialmente alta.

“Estos resultados reflejan no solo el impacto económico de la minería en el Caribe colombiano y en el país, sino también el creciente reconocimiento por parte de las comunidades de que esta actividad puede y debe ser una fuerza para el desarrollo sostenible”, aseguró José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Resultados de la medición

En general, las empresas mineras recibieron una evaluación favorable en temas de cumplimiento normativo, laboral y de seguridad: el 86 % en Cesar y el 75 % en Magdalena las reconocen como fuente de empleo digno.

La sostenibilidad es una de las apuestas más grandes de Drummond, la compañía minera y portuaria con mejor reputación en 2025. | Foto: Drummond - API

Por otra parte, la percepción de dependencia económica también es significativa: el 73 % de los habitantes del Cesar y el 55 % de los del Magdalena creen que la economía de sus regiones empeoraría si las empresas mineras dejaran de operar.

Asimismo, el 86 y 87 % de los encuestados de Cesar y Magdalena, respectivamente, consideran que la minería bien hecha trae desarrollo a las regiones donde opera. Además, el 90 % de habitantes en Cesar y el 91 % en Magdalena creen que la minería puede beneficiar a las comunidades. Por su parte, 8 de cada 10 personas en estos departamentos consideran que la minería es positiva para su municipio.

Respecto al compromiso social, el 77 % de los habitantes del Cesar y el 65 % en Magdalena perciben a las empresas mineras como respetuosas de la cultura y tradiciones locales. Asimismo, el 71 % en Cesar y el 64 % en Magdalena consideran que las compañías están comprometidas con el progreso comunitario.

Otros indicadores

La confianza en las empresas mineras permanece alta: el 67 % de los encuestados en Cesar y el 49 % en Magdalena afirmaron confiar en estas compañías. De igual manera, el 81 % de encuestados en el Cesar y el 80 % del Magdalena creen que puede hacerse minería de forma amigable con el medio ambiente.

Drummond Ltd. cuenta con una favorabilidad del 93 % en su zona de influencia en el Cesar. | Foto: Drummond - API

El índice de Licencia Social en el Cesar alcanzó un nivel de 0,84 en 2025, mejorando con respecto al año anterior (0,83), y superando al registrado en Magdalena (0,75). Este avance evidencia una sólida conexión entre las empresas mineras y las comunidades que las rodean, especialmente en los territorios de influencia directa.