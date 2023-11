El primer colegio en Colombia que hace felices a estudiantes y maestros, ofreciendo además una doble titulación con Canadá

“La creatividad es como un músculo y si no lo ejercitas es muy difícil que tus cualidades puedan fluir”, precisó Natalia Zuleta, vocera del colegio, al explicar que justamente esta es la piedra angular de la metodología What If. Esta propuesta se basa en la premisa de que la creatividad es esencial para enfrentar los desafíos del mundo moderno, donde las máquinas están reemplazando muchos procesos humanos. “Esta es una herramienta esencial porque es la que nos va a permitir dar diferentes miradas del mundo, encontrar preguntas poderosas que nos lleven como humanidad a resolver grandes desafíos”, añadió.

Un lugar donde la sostenibilidad se vive

En cuanto a la felicidad como pilar en la metodología What If, se aborda a través del ‘Taller del Ser’, que busca desarrollar habilidades como la autogestión, conciencia social y conciencia de sí mismo. Este espacio curricular permite a los estudiantes explorar y descubrir sus talentos únicos, conectando con su potencial individual. “Con esto buscamos generar espacios a través de diferentes actividades con los psicólogos, en donde los niños puedan descubrir quiénes son y, a partir de ese conocimiento, volverse seres humanos más asertivos, mejorar sus relaciones con los demás y empezar a encontrar aquello que los hace únicos”, explicó Zuleta.

Más que un colegio, una comunidad

El colegio también ofrece oportunidades internacionales, desde intercambios a Francia e Irlanda, hasta una doble titulación de bachillerato colombiano y canadiense. El proceso de admisión, Aventura What If, va más allá de entrevistas y pruebas escritas: es una jornada interactiva donde las familias y el colegio se conocen mutuamente, lo que permite una evaluación integral. Finalmente, el colegio ofrece becas no solo por excelencia académica, sino también por desempeño deportivo y valores, y se destaca un programa de emprendimiento para los jóvenes de los grados décimo y once en el que se desarrollan proyectos sostenibles, “una muestra de que les damos a nuestros estudiantes un aprendizaje orientado a transformar el mundo”.