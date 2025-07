J.A.R.: Por más de una década, la Universidad Nacional de Colombia venía buscando la forma más efectiva para acercarse a la sociedad. Después de realizar un benchmarking en universidades de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, se identificó que el vehículo más idóneo eran las entidades no lucrativas.

J.A.R.: En su inicios, vivimos un escenario de alta incertidumbre e incredulidad; sin capital inicial de trabajo, ya que la universidad no nos asignó presupuesto. Por eso, un grupo de estudiantes, profesores, egresados y pensionados provenientes de las diferentes regiones de Colombia, con mucho esfuerzo y sacrificio, invertimos incluso más de 100 horas semanales de trabajo para lograr prototipar un modelo de innovación para la gerencia integral de recursos públicos.

Luego, gestionando nuestro capital relacional, tocamos puertas en varias instituciones estatales, y para sorpresa nuestra el modelo fue recibido con mucho entusiasmo y expectativa. Para no hacer muy larga la historia, en este primer piloto logramos gestionar de manera ágil, efectiva y transparente, en escasos 2 años, un presupuesto de más de 342 mil millones de pesos en múltiples proyectos de ciencia, tecnología e innovación con entidades estatales.

J.A.R.: Al emprender, el principal reto es encontrar financiación, pero hoy, atípicamente, el principal desafío de Rotorr es superar el miedo y la resistencia al cambio. Voy a responder como estudiante: un pequeño grupo de académicos radicalizados y, diría yo, resentidos sociales, pero con habilidades políticas excepcionales, las cuales incluso envidio, venían desde hace más 20 años buscando cómo llegar a la rectoría, y aprovechando su afinidad con el actual gobierno se tomaron la universidad. Y aclaro que ellos no representan las altas calidades científicas y académicas de la mayoría de nuestros profesores, a los que les debo respeto y gran admiración.

A mi modo de ver, estos profesores vulneraron la autonomía universitaria e impusieron su ideología sobre las mayorías, pues ahora las directivas de la universidad ya no hablan de ciencia y la excelencia académica pasó a un segundo plano. Hoy, la agenda es política; no se habla sino de una constituyente que, en lo personal, no entendemos ni queremos. La verdad, esperamos con mucha fe que el Consejo de Estado nos libere prontamente de este secuestro.