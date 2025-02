A medida que avanza la enfermedad aparecen episodios inflamatorios conocidos como flare-ups, que derivan en la osificación de tejidos blandos, y esto desemboca en limitaciones de movilidad. En el caso de Juanita, como la llaman sus amigos, la enfermedad le impide realizar actividades básicas: “Mi mamá me baña, me viste, me lleva al baño”. Hace unos años, un brote severo le afectó la pierna y la obligó a mudarse de un quinto piso a una vivienda en el primer nivel. “Duré 15 días sin dormir por el dolor”, relató.