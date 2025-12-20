Esta universidad se reinventa con microcredenciales digitales para fortalecer el perfil laboral

UNIMINUTO avanza en la consolidación de su modelo Distancia 4.0, una apuesta educativa que combina tecnologías emergentes, rediseño pedagógico, experiencias activas y una articulación equilibrada entre el mundo digital y presencial. Este modelo incluye un ecosistema de microcredenciales digitales que reconoce logros, fortalece habilidades relevantes y visibiliza competencias adquiridas durante la trayectoria formativa.

Estas microcredenciales, integradas plenamente en los programas académicos, permiten validar competencias y conocimientos especializados antes de obtener el título, impulsar nuevos aprendizajes y abrir rutas reales de movilidad social, económica y laboral para estudiantes, egresados y cualquier persona interesada en impulsar su perfil profesional. Constituyen, además, un componente estructural del aprendizaje y un puente entre la formación universitaria y posgradual, las demandas del entorno productivo y las trayectorias de desarrollo humano a lo largo de la vida.

XPERT-UM, el programa institucional de credenciales digitales de UNIMINUTO, articula estas rutas formativas ágiles, apilables y verificables que acompañan a las personas en sus procesos de cualificación y reconversión laboral, conectadas directamente con el contexto. Así, estudiantes de pregrado, posgrado y aprendices pueden certificar nuevas destrezas, actualizar sus perfiles profesionales y fortalecer su empleabilidad y capacidades de emprendimiento sin afectar en la cotidianidad sus proyectos personales o laborales.

El ecosistema Distancia 4.0, además, ha mostrado un crecimiento contundente. En 2024 los estudiantes obtuvieron 9.054 microcredenciales digitales alternativas mediante Coursera, accediendo a contenidos de talla mundial ofrecidos por universidades de prestigio y grandes jugadores de la industria. En 2025, esta cifra ascendió a 13.981 al mes de septiembre, lo que representa un crecimiento del 54 por ciento. Este comportamiento evidencia una adopción creciente de este portafolio global que conecta a los estudiantes con habilidades clave en gestión, tecnología, pensamiento crítico, comunicación, análisis de datos, emprendimiento y competencias socioemocionales de alta demanda. UNIMINUTO también implementó un conjunto de microcredenciales curriculares propias, diseñadas para fortalecer la pertinencia académica y el desarrollo de competencias. Entre 2024 y septiembre de 2025 se otorgaron cerca de 171.000 microcredenciales curriculares a estudiantes en cursos transformados de Distancia 4.0.