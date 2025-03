Estudiar con leyendas del Real Madrid. Así funciona la escuela universidad del mejor club del mundo

Durante el encuentro, el lateral brasileño reiteró su orgullo de haber sido parte del Real Madrid, de cumplir su sueño de jugar en “el mejor club del mundo” y de haber conseguido tantos triunfos. “Me siento orgulloso de volver al Real Madrid y que la gente me trate igual, no por los títulos, no por todo esto; porque al final, el Madrid te empuja mucho, te ayuda mucho a ganar estas cosas. Sin el Real Madrid es imposible”.