Exportaciones a otro nivel. Esta zona franca en Cartagena se proyecta como la más competitiva de América Latina

En medio de un contexto en el que el comercio internacional se transforma con rapidez y las cadenas de suministro buscan mayor resiliencia, las zonas francas se han convertido en espacios clave para atraer inversión y facilitar la competitividad. En este escenario, la Zona Franca Parque Central (ZFPC), ubicada en Cartagena, celebra 15 años de operación y recibe la prórroga de 30 años adicionales en su régimen, un espaldarazo que garantiza continuidad a largo plazo y refuerza su papel como plataforma estratégica de innovación y sostenibilidad en América Latina.

Desde su inicio, ZFPC se posicionó entre las zonas francas más grandes del país al alcanzar 115 hectáreas en dos etapas de desarrollo. Actualmente alberga 53 compañías de los sectores logístico e industrial, muchas de ellas exportadoras, que han encontrado en este entorno condiciones para crecer con eficiencia. Según Daniel Gilchrist, director comercial del parque, la clave ha sido transformar la manera en que se entienden los trámites: “Hemos logrado desarrollar un modelo ágil con mucha competitividad logística. Desde el inicio implementamos operaciones ciento por ciento digitales, lo que nos permitió automatizar procesos y garantizar que los vehículos ingresen y salgan en menos de un minuto”, precisó Gilchrist.

La zona franca cuenta con la planta solar flotante más grande del país, que en su fase completa producirá 2.4 MVA de energía renovable. | Foto: ZFPC

Ese enfoque resultó decisivo durante la pandemia, cuando el comercio internacional enfrentó interrupciones sin precedentes. Mientras muchas cadenas se ralentizaban, la ZFPC recibió un impulso: entre 2020 y 2024 se incorporaron 24 nuevas empresas, casi duplicando la cifra de usuarios. Ese crecimiento se explica por dos factores. El primero fue la aceleración del nearshoring, que abrió a Colombia la posibilidad de atraer inversiones gracias a su cercanía con el mercado de Estados Unidos. El segundo, la ubicación de la zona franca, a solo 13 kilómetros del puerto de Cartagena, que se consolidó como una ventaja estratégica difícil de replicar.

El valor agregado de Parque Central no se limita a su ubicación. La infraestructura fue diseñada para garantizar seguridad y eficiencia: vías en concreto rígido, cableado subterráneo, un sistema de drenaje avanzado y un reservorio de aguas lluvias que abastece zonas verdes y puede ser usado por las empresas. A esto se suma la automatización total del ingreso y salida de mercancías, la integración de inteligencia artificial en la seguridad y la capacidad de ampliar el terreno.

Daniel Gilchrist, director comercial de Zona Franca Parque Central. | Foto: ZFPC

El compromiso con la sostenibilidad completa la ecuación. ZFPC hace parte del programa de parques ecoindustriales de la ONUDI, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre sus proyectos se destacan la planta solar flotante más grande del país, que en su fase completa producirá 2.4 MVA de energía renovable. Con esto, marca su compromiso con la transición energética del país, apostándole a las energías renovables.

Hoy, ZFPC espera convertirse en el hub logístico-industrial más competitivo de América Latina, con un modelo que combine innovación, sostenibilidad y confianza para atraer capital nacional e internacional. Como resume Gilchrist, las zonas francas son “laboratorios de comercio internacional seguro y sostenible”, y Cartagena ofrece “la mejor esquina de América Latina para quienes buscan exportar hacia Estados Unidos y el continente”.