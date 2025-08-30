“Lo que nos hace diferentes no es solo lo que hacemos, sino la razón por la que lo hacemos”, afirma Rafi Farah, CEO de Finexus. En un entorno donde el acceso a servicios financieros aún constituye una barrera para millones de personas, Finexus eligió un camino claro: construir una economía más justa, inclusiva y humana, en la que el crédito sea una herramienta de progreso y no un privilegio reservado para unos pocos.

En este contexto, Finexus se proyecta como una de las compañías con alto potencial de crecimiento en el país, al reinventar el crédito de consumo bajo la modalidad de descuento de nómina - libranza. Lo que tradicionalmente fue percibido como un producto rígido y limitado, hoy se transforma en una herramienta de bienestar financiero, diseñada para acompañar a pensionados y docentes en la consecución de sus metas. Con plataformas digitales accesibles, procesos transparentes y una experiencia de usuario simplificada, Finexus devuelve al crédito su propósito original: ser un motor de desarrollo y bienestar social.

La diferencia de la compañía no solo se refleja en cifras o en tasas competitivas. Finexus es una Empresa B certificada, lo que respalda su compromiso de generar valor económico, social y ambiental de manera simultánea. Este enfoque beneficia a sus clientes, que encuentran en la entidad una alternativa ética y confiable; a su equipo, que trabaja con propósito; y al país, que avanza hacia un sistema financiero más inclusivo.

Tecnología con propósito

La inclusión financiera no puede limitarse a la digitalización. Por ello, Finexus ha desarrollado herramientas tecnológicas intuitivas que promueven decisiones responsables y empoderan a los usuarios: desde simuladores transparentes hasta plataformas de autogestión adaptadas a diferentes contextos y niveles de acceso. Cada solución nace del diálogo con las comunidades a las que sirve, asegurando que la innovación tecnológica tenga un rostro humano.

“Nuestra propuesta no es solo tecnológica; es profundamente humana. La innovación no se mide en códigos, sino en confianza”, señala Farah.

Un sistema financiero inclusivo y sostenible

El compromiso de Finexus es trabajar por un país en el que el crédito no excluya, sino que incluya; donde la confianza y la transparencia sean la base de cada relación; y donde la tecnología esté verdaderamente al servicio de las personas.

Con visión de largo plazo, Finexus SAS se consolida como un actor clave en la transformación del sistema financiero colombiano, aportando al desarrollo económico del país y sentando bases para su proyección regional.