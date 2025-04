Formar líderes osados y con mentalidad emprendedora: el enfoque del Colegio Colombo Hebreo

El éxito de este modelo está atado al término CREO. “La C se refiere a comunidad, y tiene que ver con el hecho de que todos somos familia, siguiendo la tradición comunitaria de los judíos. La R es responsabilidad, y hace referencia al liderazgo del estudiante con su propio proceso de aprendizaje. Aquí buscamos que no solo se preocupen por sacar una buena nota, sino también por entender dónde están y qué pueden hacer para mejorar. La E es empatía, es el reconocimiento de las necesidades de los demás impulsado por la toma de acción; y la O es la osadía, una característica que define muy bien a esta comunidad”, explicó Largacha. Para la rectora, lo anterior está estrechamente ligado a los aprendizajes de la comunidad, donde sobresale la valentía, el ingenio y la determinación que ha permitido a la cultura judía enfrentar desafíos y generar cambios significativos en el mundo.

El Colegio Colombo Hebreo tiene las puertas abiertas a las comunidades no judías. | Foto: Colegio Colombo Hebreo

El Colombo Hebreo ofrece a sus estudiantes todas las posibilidades y oportunidades de un colegio con alcance global. “ Contamos con programas como Cambridge , con el que abordamos un currículo bilingüe, internacional y flexible, y la alianza ORT, la red global de educación judía que impulsa el desarrollo a través de la innovación, la tecnología y la formación en habilidades para el futuro. A eso se suman programas de liderazgo, innovación y emprendimiento desde el entendimiento del start up nation”, dijo la rectora.

Un colegio de puertas abiertas

Aunque el Colegio Colombo Hebreo siempre ha tenido las puertas abiertas a las comunidades no judías, la gente no lo sabe. Y esa perspectiva ha llevado a la institución a socializar más el tema. “En nuestro colegio hay una sabiduría de miles de años y muchos padres no judíos desean que sus hijos aprendan del impulso, la innovación, la espiritualidad y el emprendimiento de la comunidad judía. Son bienvenidas todas las familias que se identifiquen con estos aprendizajes”, aseguró.