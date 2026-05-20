¿Hablar inglés sin barreras? Esta universidad colombiana tiene un programa pionero para profesionales, niños y adolescentes

Imagínese esta escena: una sala de reuniones en Bogotá, pantallas encendidas, dos ejecutivos al otro lado de una videollamada desde Londres. El especialista colombiano —que está en la sala— tiene el reporte listo, conoce los números, domina el tema y cuando llega el momento de hablar, todo se bloquea porque las palabras en inglés no salen con la misma seguridad con que las piensa en español y la oportunidad pasa.

Este es el escenario que miles de profesionales colombianos enfrentan y que el Language Center —el centro de idiomas de la Universidad Central— puede evitar.

Mientras en los colegios no bilingües los niños acumulan años de inglés memorístico que no les sirve para sostener una conversación, en la vida adulta los profesionales llegan a entornos corporativos internacionales con el vocabulario suficiente aunque sin la seguridad para usarlo.

Para atender esas dos realidades, el Language Center diseñó programas que parten de un principio distinto al tradicional. “Nosotros dejamos de percibir el idioma como un contenido teórico y lo transformamos en una herramienta viva de comunicación”, explica Ruth Domínguez, líder del programa.

La metodología experiencial que describe en el aula se traduce en juegos de rol, simulaciones, proyectos colaborativos y tareas auténticas que obligan al estudiante a usar el inglés, no solo a estudiarlo. El resultado va más allá del idioma, pues los asistentes desarrollan escucha activa, empatía y trabajo en equipo, competencias que ninguna lista de vocabulario puede enseñar.

Esta efectividad no es casual. Los programas del Language Center están estrictamente alineados con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), lo que garantiza un estándar de calidad internacional. Además, la Institución ofrece una amplia flexibilidad en modalidades y horarios, permitiendo que el aprendizaje se adapte a la vida del estudiante y no al revés.

Además, los programas English for Business and Management e Inglés para niños (de 7 a 13 años) de la UCentral reconocen la neurodiversidad en el aula e incorporan estrategias multisensoriales para garantizar que el aprendizaje sea inclusivo y significativo para todos los estudiantes, no solo para quienes aprenden de manera convencional. Aquí, los más jóvenes no solo asisten a clases; viven experiencias culturales que fortalecen su autonomía y su desempeño académico escolar.

Estudiar inglés: del juego al mundo corporativo

El diplomado de English for Business and Management responde a una necesidad que el mercado laboral colombiano ya no puede ignorar.

Reuniones internacionales, presentaciones a clientes extranjeros, correos corporativos o procesos de selección con filtros en inglés no son situaciones excepcionales, sino el día a día de un número creciente de trabajadores. “Incluso en procesos de selección laboral, muchas empresas evalúan la capacidad de comunicarse en este idioma”, advierte Domínguez.

Lo que diferencia este diplomado de otros cursos corporativos no es únicamente el respaldo universitario, aunque ese aval importa. Es que el programa fue construido desde los escenarios reales del mundo empresarial, es decir, desde la negociación, el networking y la comunicación intercultural; como eje transversal, incorpora el desarrollo de un proyecto de emprendimiento que acompaña al estudiante durante todo el proceso.

Además, el Language Center cuenta con una sólida red de aliados que ofrece a sus estudiantes planes de beneficios para estudios de perfeccionamiento en el exterior y descuentos exclusivos en certificaciones internacionales.

Emilio Castillo, egresado del diplomado, asegura que “funciona para todos los profesionales que quieran llevar su carrera a un nivel mucho más avanzado”.

Y es que el impacto, según Domínguez, va más allá del currículum. “Cuando una persona logra comunicarse con seguridad en inglés, cambia la manera en que se relaciona con las oportunidades”.

Académicamente, se abren becas y experiencias internacionales. Profesionalmente, mejoran las posibilidades de ascenso. Pero hay algo más difícil de medir y quizás más importante: cambia la percepción que cada persona tiene de sí misma.

El Language Center de la Universidad Central apuesta por eso: por el inglés como herramienta de transformación real, para el niño o adolescente que pierde el miedo a hablar, y para el profesional que, respaldado por una formación con estándares globales, finalmente se sienta en esa mesa internacional con conocimiento y seguridad.

*Contenido elaborado con apoyo de la Universidad Central