Paz

Inversión histórica: más de 6,7 billones de pesos desembolsados para reparar a víctimas del conflicto

Con indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz y procesos integrales de reparación, más de 673.000 personas víctimas de violencia colectiva han sido reparadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 5:52 p. m.
Según explicaron desde la Unidad para las Víctimas, este resultado posiciona al Gobierno de Gustavo Petro como el que más indemnizaciones administrativas ha otorgado.
Con una inversión millonaria que supera los 6,7 billones de pesos, 673.004 personas víctimas del conflicto armado han recibido su correspondiente indemnización administrativa. Esta inversión, enmarcada en los procesos de reparación a comunidades que han sufrido la violencia de forma individual y colectiva y bajo el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, superó la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según explicaron desde la Unidad para las Víctimas, este resultado posiciona al Gobierno de Gustavo Petro como el que más indemnizaciones administrativas ha otorgado, superando a los tres gobiernos anteriores. El gobierno del expresidente Iván Duque, por ejemplo, otorgó 3,5 billones de pesos en indemnizaciones durante su gestión.

La Unidad para las Víctimas también reconoce otros dos logros significativos. Para la reparación a víctimas con pertenencia étnica, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64 % del total histórico; mientras que para las víctimas de violencia sexual se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. “Este ha sido el Gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica”, aseguraron desde la entidad.

De igual manera, en cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, que ordena el pago de indemnizaciones judiciales relacionadas a las sentencias de Justicia y Paz, se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas. La cifra supera los 787 mil millones de pesos, beneficiando principalmente a víctimas de departamentos como Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.

Política

Cambios en la Unidad para las Víctimas no cesaron feria de contrataciones: así se estarían repartiendo cuotas políticas

Política

Defensoría del Pueblo prende alarmas por la crisis de dirección en la Unidad para las Víctimas

Confidenciales

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad

Para la reparación a víctimas con pertenencia étnica, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones.
“Respecto al gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de 357 mil millones de pesos, la inversión nuevamente posiciona a la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado”, explicaron desde la Unidad.

Finalmente, todas estas acciones, más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan para las víctimas terminar “la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia”, concluyeron desde la entidad.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Unidad para las Víctimas.

